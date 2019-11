"Lasst uns ehrlich sein unter Freunden", sagt einer im Anschluss an ein Meeting. "Ungefähr ein Drittel dessen, was der Präsident uns zu tun aufträgt, ist schlicht und einfach dämlich. Ein weiteres Drittel ist unmöglich umzusetzen und würde kein Problem lösen. Und das letzte Drittel wäre illegal."

Dämlich, unmöglich, illegal: Wenn Untergebenen nur diese drei Kategorien angesichts der Anweisungen ihres Chefs einfallen, ist das bereits ein Problem, wenn es in irgendeiner Klitsche passiert. Handelt es sich bei dem Laden aber um das Weiße Haus und beim Boss um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, hat das Problem größere Ausmaße. Dann geht es mitunter um Krieg und Frieden oder den Erhalt der Demokratie im noch immer mächtigsten Land der Erde. Oder wenigstens um das, was eines Tages in Geschichtsbüchern stehen wird. Über Donald Trump, das lässt sich nach drei Amtsjahren mutmaßen, wird dort für einen US-Präsidenten definitiv Ungewöhnliches zu lesen sein.

Zumal Geschichte bei Donald Trump bereits während ihres Entstehens und nicht erst danach in vielen Büchern dokumentiert wird. Die Aussage am Anfang dieses Artikels, die von einem prominenten Berater des US-Präsidenten getätigt worden sein soll, ist dem neuesten Trump-Erlebnisbericht entnommen: A Warning heißt das Enthüllungsbuch, das ein angeblich hochrangiger Mitarbeiter oder eine hochrangige Mitarbeiterin unter dem Pseudonym "Anonymous" verfasst hat und das nun in englischer Sprache erschienen ist; die deutschsprachige Fassung Warnung aus dem Weißen Haus kommt am 12. Dezember in die Buchläden.

Erstmals zu Wort gemeldet hat sich Anonymous im September 2018 in einem Meinungsbeitrag für die New York Times, der "I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration" ("Ich bin Teil des Widerstands in der Trump-Regierung") überschrieben war. Dieses Op-ed hat Aufsehen erregt wegen der Härte seiner Kritik an Trumps Politik von jemandem, der oder die sie doch aktiv mitgestaltete. Trump selbst nannte die betreffende Person "feige". Identität, Geschlecht, genauer Hintergrund von Anonymous sind bis heute unbekannt.



Diesmal aus erster Hand

Das knapp 300 Seiten starke Werk A Warning unterscheidet sich von vorherigen Trump-Enthüllungsbüchern wie Furcht von Bob Woodward, Feuer und Zorn von Michael Wolff und dessen Sequel Unter Beschuss inhaltlich kaum. Die Charakterisierungen Trumps als intellektuell minderbemittelt, selbstbezogen, kenntnisfrei, lern-, lese- und auch sonst faul, misogyn, hochfahrend, unkonzentriert, beratungsresistent, fernsehsüchtig, kleingeistig, nachtragend, Autokraten zugeneigt und so weiter: Die kennt man aus den früheren Büchern, und entsprechende Schlüsse lassen sich aus vielen öffentlichen Auftritten des aktuellen US-Präsidenten ableiten. Regelmäßige Lektüre von New York Times und Washington Post könnte ebenfalls zu ähnlichen Ergebnissen führen. Deren hervorragende Reporterinnen und Reporter reichen Beobachtungen aus dem Weißen Haus täglich an die Leserschaft weiter, und ihre zurückliegenden Berichte aus drei Jahren Trump im Oval Office werden durch die Beschreibungen in A Warning als fast ausnahmslos zutreffend bestätigt (was deren Rezensenten bereits wohlwollend zur Kenntnis nahmen).

Der große Unterschied dieses Buches zu allen anderen Texten über Trump besteht zunächst darin, dass der Autor oder die Autorin selbst erlebt oder aus erster Hand von Kolleginnen und Kollegen erfahren haben will, was er oder sie nun im Buch erzählt. Anonymous braucht keine Quellen, er oder sie ist weitgehend die Quelle, die nah am Präsidenten sitzt, als republikanisches Regierungsmitglied (offenbar nicht als parteiferner Karrierebeamter) womöglich gar im Weißen Haus. Und zwar scheinbar bis heute, das unterscheidet Anonymous von ehedem hochrangigen Trump-Mitarbeitern, die ebenfalls zuletzt Bücher veröffentlicht haben.

Der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis enthält sich in seinem Führungsleitfaden Call Sign Chaos jeglichen Kommentars zu Charakter- und Vorgesetzteneigenschaften des aktuellen Präsidenten und betont öffentlich, für einstige Mitglieder einer noch regierenden Administration seien Zwischenrufe unziemlich. Trumps ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley hingegen wäscht in ihren gerade erschienenen Memoiren With All Due Respect schmutzige Wäsche ganz besonderer Sorte. Sie erzählt, die ebenfalls längst zur stattlichen Riege von Trump-Ehemaligen gehörenden Rex Tillerson (Außenminister) und John Kelly (Chief of Staff) hätten versucht, sie dafür zu einzuspannen, Politik hinter dem Rücken Trumps zu betreiben: "Kelly und Tillerson vertrauten mir an, dass, wenn sie sich dem Präsidenten widersetzten, sie dies nicht aus Ungehorsam taten, sondern weil sie das Land zu retten versuchten." Haley schreibt, sie habe bei der Idee nicht mitgemacht. Solche Aussagen sind auch deshalb interessant, weil sich hartnäckig das Gerücht hält, Trump wolle im kommenden Jahr statt im Duett mit dem amtierenden Vizepräsidenten Mike Pence womöglich lieber mit Haley als Kandidatin für die Vizepräsidentinnenstelle zur Wahl antreten.

Während Haley frühzeitig, selbstbestimmt und ohne größere Blessuren an der eigenen Reputation den Trump-Zirkus verlassen hat (und sich deshalb für jedwede künftige Aufgabe bei den Republikanern empfohlen hat), schaut Anonymous dem Treiben weiter entsetzt von innen zu, aus der Warte einer sich selbst als wertkonservativ begreifenden Person. So uninteressant erst einmal ist, wer genau sich hinter dem Pseudonym verbirgt, so interessant ist dann doch, aus welcher Perspektive dieser Mensch auf Trump und dessen Regierungshandeln blickt: Anonymous unterstützt nach eigenen Worten weite Teile der politischen Agenda Trumps, zumindest, wenn es um Steuersenkungen oder ähnlich Unverfängliches geht. Wenn Trump dann aber intern die Frage stellt, warum seine Regierung Migranten, die etwa an der Grenze zu Mexiko aufgegriffen werden, rechtlich nicht als "feindliche Kämpfer" einstufe (wie das bei Kriegsbeteiligten oder Terrorverdächtigen geschieht) und ins Gefangenenlager nach Guantanamo deportiere, ringt Anonymous mit der eigenen Fassung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump einfach nur ahnungslos sein könnte, ist da tatsächlich relativ gering. Er meint es offenkundig ernst.