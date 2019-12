Die Lyrikerin Anne Carson © New Directions Publishing

Taugt ein Monster aus der griechischen Antike als Modell für eine moderne Romanze? Für Anne Carson, die kanadische Dichterin, die zuletzt als Top-Kandidatin für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, ist das eine leichte Übung.

Carson ist äußerst versiert in der Anwendung antiker Stoffe auf die fragil gewordenen Liebesordnungen unserer bindungslosen Gegenwart. Das mythische Wesen Geryon, das die Dichterin in Rot, ihren zwei "Romanen in Versen", zum Titelhelden erhoben hat, ist ursprünglich ein flugfähiges Untier mit einem Stachelschwanz, dem Rumpf einer Schlange und dem Kopf eines Menschen.



In Dantes legendärer Commedia versetzte Geryon mit seinem skorpionartigen Stachel die Unterweltreisenden in Furcht und Schrecken. Bei Anne Carson dagegen, der fulminant die Geistesepochen durcheilenden Dichterin, ist Geryon ein junger Mann auf der vergeblichen Suche nach seiner großen Liebe, und dabei durch und durch ein Zeitgenosse des 21. Jahrhunderts. Carson greift bei der Beschreibung des vielfach gebeutelten Außenseiters Geryon historisch weiter zurück als Dante – auf die alte Legende eines Rinderdiebstahls. Der Geryon der Antike, so berichtet der Mythos, lebte mit seiner roten Hautfarbe im Rotland, auch die Rinder, die er besaß, waren rot. Eines Tages fällt Geryon einem Attentat durch Herkules zum Opfer, der auch die roten Rinder tötet. In ihren zwei Versromanen hat Carson diesem Geryon das Profil eines an der Liebe verzweifelnden Mannes gegeben, der dem starken Herkules erotisch verfällt und sich dann aus seiner Hörigkeit nicht recht zu lösen vermag.

Es gehört zu den ganz großen Stärken von Carsons Dichtkunst, dass sie leichthändig von antiken Motiven in die Gegenwart zu wechseln vermag. Vom blutigen Konflikt zwischen den antiken Gestalten Geryon und Herkules bis zur libertären Selbstverständigung einer fragilen homosexuellen Liebe im Amerika der Gegenwart führt bei ihr ein sehr kurzer Weg. Diese faszinierende Art des poetischen Synchronisierens weit auseinander liegender Bewusstseinszustände hat viel mit der altphilologischen Leidenschaft der Autorin zu tun. 1950 in Toronto geboren, hat Carson Griechisch studiert und als Professorin an diversen amerikanischen Universitäten Altphilologie gelehrt.



Kunstvoll verflochten

Während die Autorin in den USA schon längere Zeit zu den Stars der Literaturszene zählt, war sie hierzulande bislang eher ein Geheimtipp in der Lyrik-Community. Und es bedurfte auch einer geduldigen Vermittlungsarbeit durch ihre Übersetzerinnen Anja Utler und Marie Luise Knott, dass ihr Werk vor ein paar Jahren sichtbar wurde.

"Ich liebe eine poetische Gangart mit Saltos, Hüpfern und Sprüngen": Mit diesem Montaigne-Zitat eröffnete Carson 2005 ihr Hybrid-Buch Decreation, das auf Deutsch 2014 bei S. Fischer erschien und in seinem fein gewobenen Geflecht von Gedichten, Operntexten und Essays diese Poetik des Saltos und des assoziativen Sprungs virtuos zelebriert. Die kunstvolle Verflechtung der Gattungen und das experimentierfreudige Cross-over der Formen sind hier Programm. Carsons poetische Suchbewegung beginnt mit elegischen Versen auf den Tod ihrer Mutter, wobei die fluide Bewusstseinswelt zwischen Schlaf, Wachtraum und Erwachen evoziert wird: "Und wie sie wach liegt am anderen Ende der Stadt/in dem kleinen heißen Zimmer/ihren lumineszierenden Rosenkranz zwischen den Fingern."