Der Mond ist Himmels- und Hoffnungskörper zugleich – und viele Poeten haben vor allem dann über das Funkeln am Nachthimmel geschwärmt, wenn ihnen die Tristesse des irdischen Daseins den Blick nach oben nahelegte. Johann Gottfried Herder besingt in seiner Hommage an "Die Nacht" pathetisch die "Sternenreiche, goldgekrönte Göttin / Du, auf deren schwarzen weitem Mantel / Tausend Welten funkeln". Friedrich Hebbel spricht im Angesicht des Himmelszelts von der "Heilige[n] Fülle" und beschreibt, wie "von allen Sternen nieder / Strömt ein wunderbarer Segen". Und in einem Text von Rainer Maria Rilke eröffnet der Blick ins Universum gar die Tür zu einer unbekannten Sphäre. "Vergiss, vergiss, und lass uns jetzt nur dies / erleben, wie die Sterne durch geklärten / Nachthimmel dringen […] Nun aber lass uns ganz / hinübertreten in die Welt hinein / die monden ist."

Wie aber ergründet man diese Welt, "die monden ist", ein rundes Jahrhundert nach Rilke? Was sieht man am nachtklaren Himmel, wenn die Welt, die nicht monden, sondern welten ist, gerade mal wieder droht, in existenzielle Düsternis zu verfallen?

Das Ich aus Maren Kames' Langgedicht Luna Luna taumelt durch Weite und Dunkelheit. Woher es kommt und wie es ins All geraten ist, erfahren wir nicht. Es ruft nach seiner Mutter, wartet auf den es hoffentlich forttreibenden Wind und fragt sich, wo eigentlich sein Schuh geblieben ist. Was wir zu Beginn vernehmen, sind Ohnmachtsbekundungen eines längst in Auflösung befindlichen Subjekts: "ganz perdu bin ich gewesen, / wirklich ganz schlecht beieinander bin ich gewesen / und alles ist mir also abhanden gekommen".

Wer sich gerade beim letzten Vers an Friedrich Rückerts und von Gustav Mahler musikalisch veredeltes "Ich bin der Welt abhanden gekommen" erinnert fühlt, dem mag inmitten der kosmischen Desorientierung zumindest eine vage Spur aufgefallen sein. Ist später dann auch noch von "hunde[n] bei den siedlungen" die Rede, die zweifelsohne auf Wilhelm Müllers Zyklus Die Winterreise verweisen, erkennt der Leser: Hier schreibt eine Autorin von der Romantik her, und zwar von einer traurigen, zutiefst von Weltschmerz geprägten. Ihr ortloses Ich versteht die Gegenwart nicht mehr und ist nur noch Beobachter inmitten einer von Sprüngen und Brüchen gezeichneten Textgalaxie.

Klar ist lediglich: Es herrscht Krieg, irgendwo und irgendwann. Aus Lautsprechern hört es, dass Tyrannen und Schakale kommen werden. Und schon regnet es an irgendeinem Ort Napalm, dessen tödliche Wirkung von den Politstrategen in einem zynischen Wortspiel umgekehrt wird: "dass es sich um einen balsam handle, haben sie gesagt. / als salbe hat man das verkauft […] das ist der balm, der plüsch, der flausch."

Kames zeigt sich mit solcherlei Verschiebungen und Zerlegungen als hellhörige Sprachkritikerin, die unter die Oberfläche von Beschönigungen und Glättungen blickt und immer wieder Abgründe aufdeckt. Ihr poetischer Text erweist sich mithin als bildreicher Krieg der Sterne, worin sich heftigste Kollisionen von Mensch, Weltbildern und Worten ergeben: Auf Gewalt und Zerstörung folgen Zitate aus Schillers Ode An die Freude. Und während Soldaten zum Kaliber mutieren, lässt sich ein Diktator in aller Seelenruhe den Bauch von "kalendergirls" massieren. Sarkastischer könnte eine Weltanklage kaum ausfallen!

Dass die 1983 in Überlingen am Bodensee geborene Autorin über den Kulturpessimismus hinaus auch zarte Töne anzustimmen weiß, tut ihrem Werk sichtlich gut: Das ist ein ganzheitlicher, gefühlsechter Erfahrungsraum, bar jedweder Ironie, durchdrungen von Melancholie und unverstellter Sehnsucht. Besonders berührend fällt die Auseinandersetzung des Ich mit einem verlorenen Geliebten aus. Zerrissen zwischen Wut und Verzweiflung, macht sich unentwegt ein Suchen bemerkbar: "aber manchmal will ich deine hand halten, wenn ich über / eine straße gehe, und wenn ich nicht über eine straße gehe, / will ich manchmal deine hand halten." Erwacht das einsame Subjekt aus den Träumen, offenbart sich allerdings nur "das verfehlen von haut an jedem abend".

Bei Kames haben somit selbst die Himmelskörper ihre erlösende Kraft verloren. Man driftet in ihrem Text durch das All, hört zwischen vorbeiziehende Bären und Lämmern, Nachrichten aus einem "fakeland" und endet auf dem Ozean. Und trotz alledem lässt uns Luna Luna nicht in rein depressivem Niemandsland zurück.

Motive wie der verlorene Schuh, ein Boot oder die zahlreichen Anspielungen auf Sternenlyrik und in Fußnoten abgedruckte Songs spinnen ein feines, untergründiges Netz, das Halt und im buchstäblichen Sinne Zusammenhang verspricht. Was morgen sein wird, darüber trifft dieses traurig-schöne Langgedicht keine Aussage. Zu bemerken ist in den Andeutungen nur ein kleines Licht, das uns aus fernen Galaxien erreicht. Objektiv gesehen, stammt es – wie die hymnischen Sternengedichte der Literaturgeschichte – aus der Vergangenheit und zeugt zugleich von einem unbekannten Ursprung, den man nicht kennt. Diesem aus der Ferne kommenden Strahl zu folgen, bedeutet: an die Zukunft noch zu glauben.

Maren Kames: Luna Luna. Secession Verlag. 108 Seiten, 35 Euro.