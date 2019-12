Mit Amos Oz starb vor einem Jahr einer der weltweit erfolgreichsten Vertreter israelischer Literatur. Großen Anteil an seinem Erfolg im deutschsprachigen Raum hatte auch Ruth Achlama (74). Elf seiner Werke hat sie für ihn aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt, darunter "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis".



ZEIT ONLINE: Frau Achlama, wann haben Sie selbst zum ersten Mal etwas von Amos Oz gelesen?

Ruth Achlama: Im Herbst 1974. Ich, damals 29 Jahre alt, war gerade aus Deutschland nach Israel eingewandert, saß morgens im Ulpan, dem hebräischen Sprachunterricht, und nachmittags allein in unserer bescheidenen Mietwohnung in Rischon LeZion. Um mein Sprachstudium zu beschleunigen, wollte ich ein hebräisches Buch lesen und griff auf Empfehlung zu Amos Oz' Mein Michael. Bis dahin hatte ich kaum von ihm gehört, er war auch allgemein noch nicht so bekannt. Gleich mit dem wunderbaren Anfang dieses Werks war ich gebannt und verliebt in seine Sprache. Als wir im Unterricht dann einmal über unseren Wunschberuf schreiben sollten, verkündete ich meiner Lehrerin: Ich möchte Bücher ins Deutsche übersetzen. Am liebsten Amos Oz.

Ruth Achlama geboren 1945, zählt zu den renommiertesten Literaturübersetzerinnen vom Hebräischen ins Deutsche. Neben Amos Oz übersetzte sie zahlreiche Bestseller, darunter Werke von Meir Shalev, Abraham B. Jehoschua, Yoram Kaniuk, David Vogel, Ayelet Gundar-Goshen, Tom Segev und vielen mehr. Ausgezeichnet und geehrt wurde sie für ihre Arbeit mit dem Hieronymusring, dem Paul-Celan-Preis, dem Deutsch-Hebräischen Übersetzerpreis und dem Bundesverdienstkreuz. Zuletzt war sie auf der Shortlist für den Internationalen Literaturpreis für "Monster" von Yishai Sarid. Zusammen mit ihrem Mann Abraham lebt sie in Tel Aviv.

ZEIT ONLINE: Mit Der perfekte Frieden übersetzten Sie 1986 schließlich das erste Buch für ihn, zehn weitere Werke sollten folgen. Was waren die größten Herausforderungen, Amos Oz ins Deutsche zu übersetzen?

Achlama: Große Literatur und herausragende Schriftsteller zeichnen sich für mich auch dadurch aus, dass man zumindest beim Übersetzen nicht viel deuten muss. Und Amos Oz war jemand, der präzise schrieb, der immer auf der Suche nach dem richtigen Wort war. Hinzu kam, dass sein besonderer Humor bei den deutschen Lesern gut ankam. Solch eine Kombination machte das Übersetzen für mich dann eigentlich relativ einfach.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie den großen Erfolg von Oz auch in Deutschland?

Achlama: Viele sahen in ihm das israelische Gegenstück zu Böll, Grass und Lenz. Mit Lenz war er sogar befreundet. Bis zuletzt haben sie sich besucht.

ZEIT ONLINE: Sie alle waren Schriftsteller, die sich immer wieder auch öffentlich politisch positionierten.

Achlama: Ja. Von daher war der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wie geschaffen für Oz. Auch für mich persönlich gilt: Er war ein Leuchtturm, er war das Gewissen dieses Landes. Wenn er hier auf dem großen Rabin-Platz in Tel Aviv bei Demonstrationen auf der Bühne sprach, war das tröstend. Er vermittelte das Gefühl, dass mit dem Frieden doch nicht alles verloren sei, so unwahrscheinlicher dieser mit der Zeit auch wurde. Und als mein Mann und ich einmal bei ihm abends zu Besuch waren, rief plötzlich Schimon Peres an. Er sei gerade nicht allein, erklärte Oz, seine Gäste aber politisch zuverlässig. Dass er das über uns sagte, das empfanden wir als Auszeichnung.