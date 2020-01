Donald Trump war gerade einmal ein Jahr im Amt als US-Präsident, als er einen seiner berüchtigtsten Tweets absetzte, nachdem Zweifel an seiner Amtsfähigkeit aufgekommen waren. "In meinem ganzen Leben waren meine beiden größten Trümpfe geistige Stabilität und dass ich richtig schlau bin", twitterte Trump. Er habe es von einem erfolgreichen Geschäftsmann zum Fernsehstar und zum US-Präsidenten gebracht. "Ich denke, das qualifiziert mich nicht nur als schlau, sondern als Genie ... und als sehr stabiles Genie noch dazu." Immer wieder kommt Trump im Verlauf seiner Präsidentschaft auf seine vermeintliche Genialität zurück, als Beleg für seine Kompetenz für das höchste Amt des Landes.

Die Washington-Post-Journalisten Philip Rucker und Carol Leonnig haben ihr gerade auf Englisch wie Deutsch erschienenes Buch über die ersten drei Jahre Trump im Weißen Haus im Original nun nach dem Trump-Tweet A Very Stable Genius genannt (auf Deutsch heißt das Buch etwas plump Trump gegen die Demokratie). Die beiden amerikanischen Journalisten nehmen den Titel zum Anlass, das Genie entlang der reportierbaren Realität zu erzählen.

Rucker und Leonnig begehen nicht den Fehler, Trump nun jegliche Intelligenz oder Ausstrahlung abzusprechen. Doch dessen Solipsismus, seine permanente Fixierung auf sich selbst, zieht sich als Beobachtung durch die gut 500 Seiten des Buchs. "I alone can fix it", sagte Trump, als er im Juli 2016 die Präsidentschaftsnominierung seiner Partei annahm: Nur er allein könne das vermeintlich kaputte politische System der USA reparieren. Mit diesem Selbstverständnis ist Trump – das ist die Hauptthese des Buches – bisher seine gesamte Präsidentschaft angegangen. Rucker und Leonnig haben für ihr Buch Hunderte Dokumente ausgewertet und unzählige Interviews geführt, sie liefern eine akribische Darstellung zentraler Punkte dieser womöglich nur ersten Legislaturperiode Trumps.



"Das ist alles total abgefuckt"

Die ist, so mag es von außen wirken, von ständigem Chaos geprägt. Doch dieses Chaos, so Rucker und Leonnig, folgt einem Muster. Trumps Muster. "Ab dem Augenblick, in dem Trump mit seinem Amtseid schwor, die Verfassung zu verteidigen und der Nation zu dienen, regierte er hauptsächlich zum eigenen Schutz und Nutzen", schreiben sie.

Die beiden Reporter dokumentieren eine Fülle erschreckender Szenen. Es gibt zwar eigentlich nichts mehr, was einen nach drei Jahren Trump noch überraschen könnte. Und ein Großteil der Begebenheiten, die die beiden Reporter schildern, ist zumindest in Grundzügen schon von anderen vor ihnen aufgeschrieben worden – aber nicht derart tief recherchiert, umfassend und detailreich. In klarer, sachlicher Form die Folgen von Trumps erratischen Entscheidungen erzählt zu bekommen, ist eindrücklich, zutiefst beunruhigend und nimmt dem Buch keineswegs die Spannung.

Leonnig und Rucker zeigen in rekonstruierten Szenen immer wieder, wie fassungslos das Verhalten Trumps auch die Menschen macht, die für ihn arbeiten. Als Trump etwa im Juni 2018 Don McGahn, den damaligen Rechtsberater des Weißen Hauses, anweisen wollte, Sonderermittler Robert Mueller zu entlassen, reagierte der mit den Worten: "Wir müssen einen richtigen Anwalt hinzuziehen. Ich will nicht mehr derjenige sein, der diese ganze Scheiße ausbaden muss. Das ist alles total abgefuckt." Im Oktober 2018 endete McGahns Arbeit im Weißen Haus, nachdem die New York Times im August 2018 über die umfangreiche Kooperation McGahns mit Mueller in den Russlandermittlungen berichtet hatte.



Ähnlich abgefuckt müssen sich die versammelten Topberater, Minister und Offiziere während einer Lagebesprechung im berühmten The Tank gefühlt haben, einem fensterlosen, gesicherten Raum im Pentagon, in dem sich der Generalstab regelmäßig trifft, um Geheimdinge zu besprechen. Im Juli 2017 lud der damalige Verteidigungsminister James Mattis Präsident Trump zu einer Sitzung dorthin ein, an der auch der damalige Außenminister Rex Tillerson und Gary Cohn, damaliger Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, sowie hohe Offiziere des US-Militärs teilnahmen. Sie wollten den Präsidenten über den Stand der Weltpolitik und die außenpolitischen Interessen der USA informieren, ihn eigentlich belehren. Offiziell ging es vor allen Dingen um Afghanistan, da der Präsident eine Strategie für die Zerschlagung des "Islamischen Staats" entwerfen wollte.



Über die Sitzung ist später in verschiedenen Medien berichtet worden, auch dass sie nicht im Sinne der Präsidentenberater endete. Wie völlig aus dem Ruder diese Sitzung lief (und wer genau was sagte), haben Rucker und Leonnig nun zum ersten Mal in Gänze rekonstruiert, die erschütternde Episode aus dem Buch wurde auch in der Washington Post vorabgedruckt. Trump war irgendwann genervt von den Belehrungen, beschwerte sich über die Nato, geißelte das Atomabkommen mit dem Iran als schlechtesten Deal aller Zeiten und schrie die gesammelte Runde schließlich an: "Ihr seid nichts als ein Haufen Weicheier und Babys." Mit denen, so der Präsident, er in keinen Krieg ziehen wolle. Nicht einmal Vizepräsident Mike Pence vermochte dem Ausbruchs Trumps, der nie gedient hat, etwas entgegensetzen. Eine Frau soll im Raum gesessen und lautlos geweint haben. Einzig Rex Tillerson erhob das Wort gegen Trump und protestierte. Direkt nach der Sitzung schob Tillerson – Trump war schon weg – in kleiner Runde den bald durchgestochenen Satz über den Präsidenten nach: "He's a fucking moron."