In einem ihrer Interviews hat die Autorin Leslie Jamison gesagt, sie könne sich nicht erinnern, jemals nicht über das Thema Empathie nachgedacht und geschrieben zu haben. Damals erschien ihr Essay-Band Die Empathie-Tests: Über Einfühlung und das Leiden anderer auf Deutsch. Auch in ihrem Heimatland waren es ein Jahr zuvor diese zwischen Reportage, Kulturkritik und Erzählung changierenden Texte gewesen, die der damals 32-Jährigen Vergleiche mit Susan Sontag und Joan Didion einbrachten. Ihre Leitmotive waren die Möglichkeiten und Grenzen der Einfühlung. Aus vielerlei Perspektiven, selbstkritisch und genau umkreiste die Autorin ihr Thema und suchte dafür die Begegnung mit verschiedensten Menschen, erzählte aber auch sehr persönlich, etwa über ihre Magersucht.

Bereits im Jahr 2010 war Jamisons Debütroman erschienen, der nun unter dem Titel Der Gin-Trailer neun Jahre später auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Und es lässt sich in der Tat feststellen, dass die Autorin schon hier ihr Hauptthema bearbeitet. Denn um verschiedene Arten von Schmerz und darum, ob und auf welche Weise man ihn beim anderen wahrnehmen, erspüren und gar teilen kann, geht es auch in dieser Geschichte.

Stella und Mathilda, Tilly genannt, bilden das Zentrum einer Erzählung über Familie, vor allem über Mütter und Töchter, auch wenn es einen Bruder und einen Sohn darin gibt. Es ist eine Erzählung über Verlust, Verdrängung, Scheitern, verweigerte und gesuchte Nähe. Über Versuche, das Leben zu bestehen. Und über die Macht von Süchten, insbesondere der Alkoholsucht.



Erinnerungen, die nicht länger verschlossen bleiben

Stella, eine junge Frau in New York, kümmert sich sehr um ihre Oma Lucy, als diese körperlich stark abbaut. Sie will helfen – ein Sinn in ihrem als leer empfundenen Leben. Eine vorläufige Richtung. Es sind eindringliche Szenen und Bilder, die Jamison hier heraufbeschwört; fast eine eigene kleine starke Erzählung über die Unbarmherzigkeit des Altwerdens und letztlich über das Sterben. Wenn Stellas Mutter anruft, "berichtete ich von den Mahlzeiten, fand aber keine Worte für die langen Zeiten dazwischen – diese Stunden voller Auflösung, Langeweile und Scham über den eigenen Körper. Man kann einfach niemanden erzählen, dass da gerade jemand stirbt und wie dieses Sterben aussieht – das muss jeder und jede selbst sehen." Die Frage, was sich selbst dann davon begreifen lässt, durchweht diese Passagen.

Verschwiegenes bricht sich nun bahn, Erinnerungen, die nicht länger verschlossen bleiben: Von Mathilda, ihrer zweiten Tochter, spricht Lucy immer öfter und Stella ist fassungslos, dass ihre Mutter Dora nie von ihrer Schwester erzählt hat. Warum kam es zum Bruch? Wo ist sie jetzt?

Während die immer gefasste und zielstrebige Dora, darin der Tochter so unähnlich, abweisend hinsichtlich ihrer Schwester bleibt, will Stella sie finden und ihr persönlich vom Tod Lucys erzählen. Ihr skeptischer Bruder Tom begleitet sie.

In einem Trailer-Park in der Wüste Nevadas begegnet Stella ihrer Tante erstmals. Sie ist betrunken. Jamison schreibt klar und zugleich bilderstark: "Sie nahm einen Schluck, wobei sie wie ein kleines Mädchen beide Hände um den Becher legte. Sie war mir immer noch fremd, aber ihre Augen sahen für mich aus wie offene Wunden, von denen die Verbände abgewickelt worden waren."