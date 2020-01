Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot – Seite 1

Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot. Die Autorin des Jugendbuchs Die Wolke wurde 91 Jahre alt. Sie starb in der Nähe von Bamberg, wie ihr Sohn mitteilte.

1928 im ostböhmischen Wichstadtl geboren, arbeitete Pausewang in den 1950er Jahren zunächst als Lehrerin, bevor sie anfing, Bücher zu schreiben. Ihre frühen Texte schrieb sie für Erwachsene und erreichte mit ihrem Roman Rio Amargo aus dem Jahr 1959 gleich ein größeres Publikum. Pausewangs sozial engagierte, in schnörkelloser Sprache gehaltene Literatur für Erwachsene galt unter Kritikern als unterhaltsam, wurde jedoch auch als literarisch allzu konventionell abgelehnt.

Ab Mitte der 1970er Jahre wandte sie sich der Kinder- und Jugendliteratur zu. Das Märchen Hinterm Haus der Wassermann bildete dabei den Auftakt für eine außergewöhnliche Erfolgsserie. Dabei setzte sie sich immer wieder für Frieden und Umweltschutz ein und brachte ihrem jungen Publikum neben den Problemen der Dritten Welt auch politische Zeitthemen nahe.



Zu einem Bestseller entwickelte sich neben Die letzten Kinder von Schewenborn (1983) das Buch Die Wolke aus dem Jahr 1987, das sich mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl im April 1986 auseinandersetzt. Erzählt werden die Ereignisse eines fiktiven Störfalls in einem Kernkraftwerk bei Frankfurt am Main. Die Geschichte verkaufte sich millionenfach, wurde in 13 Sprachen übersetzt und entwickelte sich zum Kultbuch. 2006 kam die Verfilmung unter der Regie von Gregor Schnitzler in die Kinos.

Wegen der deutlichen Anti-Atom-Tendenz des Buches kam die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 1988 an Pausewang erst nach einigen Querelen und Interventionen seitens der Bundesregierung zu Stande. Die damalige Ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Rita Süssmuth verteidigte – in Abweichung vom offiziell verbreiteten Redetext – die Notwendigkeit einer engagierten Literatur auch für Jugendliche.