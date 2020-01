Am Montag, den 27. Januar 2020, ist der Essay Sprache und Sein der Aktivistin und Journalistin Kübra Gümüşay erschienen. Es war der gleiche Tag, an dem in den Nachrichten, in Essays und in sozialen Netzwerken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee erinnert wurde. Eine Vokabel tauchte in dem Zusammenhang immer wieder auf: die der Entmenschlichung der in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Juden.

Der Begriff der Entmenschlichung und das ihm zugehörige Verb kommt auch in Gümüşays Buch vor, auf 208 Seiten vierzehn Mal. Sie verwendet ihn, um eine Grunderfahrung all jener zu schildern, die insbesondere in Deutschland rassistisch behandelt werden. Das reicht von Anpöbeleien bis hin zu Morddrohungen und -anschlägen, von ablehnendem Desinteresse bis hin zu struktureller Gewalt in Behörden. Entscheidend ist für Gümüşay, dass Rassismus stets mit sprachlichem Handeln beginnt, das die Existenz anderer lächerlich macht, ihr Leben bedroht und vor allem erschwert.



Rassismus bedeutet, andere unter Rechtfertigungsdruck zu setzen, letztlich dafür, warum sie so sind, wie sind, da, wo sie sich aufhalten. Gümüşay erzählt, wie sie bereits als dreizehnjähriges Mädchen in der U-Bahn nach ihrem Kopftuch gefragt wird, sich für dieses Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit ebenso rechtfertigen muss wie für die Terroranschläge des 11. September 2001, die kurz zuvor stattfanden.

Später wurden die Herkunft ihrer Eltern aus der Türkei und ihr muslimischer Glaube zum Anlass dafür genommen, sie stets mit diesem einen Thema zu konfrontieren: wie es denn so sei, als "die junge muslimische Frau in Deutschland. Die moderne muslimische Frau. Die feministische muslimische Frau." Gümüşay benennt, was die Festlegung auf eine einzige, von außen zugeschriebene Identität als eine Kolonisierung ihrer Energien bedeutet: eine systematische Behinderung der freien Wahl ihrer Interessen, zusammengefasst: einen an ihr verübten Machtmissbrauch.



Ihr reicht's

Ihr Langessay Sprache und Sein bettet die autobiografische Erzählung von dieser Erfahrung in eine konstruktivistische Grundthese ein: Die Zuschreibung einer Identität geschieht stets durch die Unterscheidung von "Benannten" und "Unbenannten". Die Unbenannten genießen das Privileg, sich selbst als so oder anders beschreiben zu dürfen, die Benannten sind diejenigen, die wie sie ständig mit Attributen belegt werden, die sie damit beschäftigen, sich gegen irgendeinen Kollektivsingular wie "die Muslima" oder "der Türke" als Individuum zu behaupten.

Diese existenzielle Dimension von Sprache, um die es Gümüşay geht, betrifft aber nicht allein die Auseinandersetzung mit Positionen, derer sie sich erwehren muss oder musste. Ihr geht es auch um die Sprache der Literatur oder Philosophie, die ihr besonders am Herzen liegt und die sie auf fast jeder Seite zitiert. Ihr Buch ist auch eine Auseinandersetzung mit dem, was sie als poetisch empfindet, mit den Worten, in denen sie ihre Gefühle äußert, und die all diejenigen Sprachen, die sie verwendet, verschieden konnotieren: "Türkisch ist für mich die Sprache der Liebe und Melancholie. Arabisch eine mystische, spirituelle Melodie. Deutsch die Sprache des Intellekts und der Sehnsucht. Englisch die Sprache der Freiheit."

Es wäre wünschenswert, dass sich möglichst viele Leserinnen und Leser, die möglichst verschieden von Gümüşay sind, autobiografische Berichte wie ihren möglichst genau durchlesen und eine Inventur dessen vornehmen, was sie als selbstverständlich erleben dürfen. Wer hat in ihrem Leben als "intellektuelle Putzfrau" dienen müssen, "die den anderen vergeblich ihren Bullshit hinterherräumt, die mit Zahlen, Daten, Fakten und gesundem Menschenverstand dagegenhält"? Niemand? Schön wär’s ja. Gümüşay hat diese Rolle oft übernommen, und ihr reicht’s.



Immer live aus dem Gebäude

Die Figur der intellektuellen Putzfrau verwendete sie sehr prominent auch in ihrem Vortrag Organisierte Liebe, den sie auf dem re:publica-Festival 2016 hielt. Damals sprach sie sich vor allem gegen Hassrede aus, sehr bewegt und eindringlich legte sie so den Grundstein für vieles, was sich nun auch in Sprache und Sein wiederfindet. Dazu gehört vor allem der Appellcharakter, der sich mit allem, was sie schreibt, verbindet: "Wir müssen uns mit der Architektur der Sprache beschäftigen, die unsere Realität erfassen soll. Damit wir aussprechen können, was ist. Damit wir sein können, wer wir sind. Damit wir sehen können, wer die jeweils anderen sind." Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, außer, dass es Schwierigkeiten bereitet, zu verstehen, wie Gümüşay meint, selbst der Aufgabe nachzukommen, sich mit der Architektur der Sprache zu beschäftigen.

Zu Beginn ihres Buches wählt sie einen linguistisch inspirierten Zugang, vergleicht den Bedeutungsreichtum einzelner Vokabeln aus verschiedenen Sprachen und diskutiert die Schwierigkeit, all ihre Konnotationen in andere Sprachen zu übersetzen. Von diesem Ansatz verabschiedet sie sich im Laufe des Buches jedoch immer mehr zugunsten der Auseinandersetzung mit den von ihr beobachteten Formen von Selbst- und Fremdbeschreibung, und schließlich geht es ihr lange um verletzende Sprechakte "im Internet". Um sich mit "der Architektur" dieser Aspekte zu beschäftigen, wäre es nur vermutlich notwendig, einen Schritt zurückzutreten und die Strukturen zu betrachten, aus denen diese Architektur besteht. Gümüşay berichtet aber sozusagen die ganze Zeit live aus dem Gebäude.