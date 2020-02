Vater, Großvater und Urgroßvater haben sich umgebracht. Darüber darf daheim aber nicht gesprochen werden, und so wächst der Ich-Erzähler von Bov Bjergs neuem Roman Serpentinen mit vielen Lügen und Legenden auf. "Familienbla" nennt er das Gerede, dessen Sinn nur darin besteht, Wahrheiten zu verschweigen. Immerhin war er dabei, als der Vater vom Strick genommen und das Seil dann im Keller verstaut wurde. In der schwäbischen Provinz wird nichts weggeschmissen, selbst ein Selbstmordwerkzeug nicht. Dann geht es einfach weiter: "Die Mutter ging zur Arbeit wie immer. Ich ging zur Schule wie immer. Niemand sprach davon, dass der Vater gestorben war. Niemand sprach davon, wie er gestorben war. Jetzt nicht und in Zukunft nicht."

Schon in seinem Erfolgsroman Auerhaus konfrontierte der 1965 im schwäbischen Heiningen geborene Schriftsteller Bov Bjerg seine an sich so lebenshungrigen Figuren mit einem aussichtlosen Kampf gegen den Tod, und dieses Thema wird nun auf besonders erschütternde Weise in Serpentinen weiterentwickelt. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt hatte der Autor, der früher mal Rolf Böttcher hieß und der sein Vorleben ganz offensichtlich auch namenstechnisch zurücklassen möchte, einen Auszug aus seinem neuen Werk vorgetragen, die Jury überzeugt und den Preis des Deutschlandfunks gewonnen. Tatsächlich konnte man beim Wettlesen am Wörthersee vor anderthalb Jahren nicht ermessen, wie sich der Einstieg des Romans entwickeln und wie sich Serpentinen auf Bjergs mittlerweile verfilmtes Debüt beziehen würde. Die Frage, die das heitere bis melancholische Auerhaus und das finstere Serpentinen verbindet: Ist es möglich, sich von den Beschädigungen der Kindheit zu befreien oder steckt gerade in der größtmöglichen Ablehnung der familiären Verhältnisse auch die Gefahr, die Macht der schlechten Vorbilder zu unterschätzen?

Der Weg ins Unglück erweist sich dabei erst im Rückblick als solcher. Anfangs scheinen die Entscheidungen in Serpentinen durchaus plausibel. So wird der Junge, dem die Wahrheit jahrelang vorenthalten wird, sich verständlicherweise der Wissenschaft verschreiben. Statt zu schweigen und damit einen negativen Familienmythos erst zu erschaffen, will er Daten erheben, gesellschaftliche Zusammenhänge benennen. Als Soziologieprofessor betreibt er dann die Wahrheitssuche allerdings erschreckend radikal und akkurat, weil er meint, sich keine Fehler erlauben zu dürfen: "Alles richtig zu machen, davon hing alles ab. Das Leben der Mutter, das eigene Leben, Gott. Ein einziges falsches Ergebnis bedeutete den Tod."

Aus der Panik, auf keinen Fall so zu enden wie der Vater, entwickelt sich bald der Wahn, perfekt sein zu müssen. Doch gerade dieser uneinlösbare Anspruch führt zwangsläufig dazu, dass der eigentlich erfolgreiche Mann schon bald viele Fehler macht. Das ist besonders fatal, weil er nun selbst väterliche Verantwortung zu tragen hat und sein Sohn ebenfalls viele Fragen stellt. Als wäre die Wiederholung der familiären Muster unabwendbar, herrscht auch zwischen diesen Generationen eine quälende Sprachlosigkeit. Längst hat sich aus der Angst, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das des Kindes gegen die Wand zu fahren, eine Depression entwickelt. Es folgen schlimme Abstürze, mit und ohne Alkohol, gefolgt von Therapien und Tabletten.

Eine Reise mit dem Sohn, zurück in die Familienvergangenheit, wird zum letzten Rettungsversuch. Immer wieder fahren die beiden die Schwäbische Alb rauf und runter, denn der Kleine mag die Serpentinen, das schaurig-schöne Bauchgefühl, wenn der Wagen sich in die Kurven legt. Das Hin und Her wird zum zentralen Motiv in dem eindringlichen Roman, und so lässt er seinen ruhelosen und zugleich lebensmüden Protagonisten in Schlangenlinien durchs Familienbla rasen, um vielleicht doch noch Antworten auf die Frage zu bekommen, warum der Vater sich das Leben nahm.

Wie autobiografisch ist das?

Bov Bjerg betreibt in Serpentinen eine Genealogie des Grauens, und die große Kunst seiner bewusst schlingernden Prosa besteht darin, dass sie für psychische Untiefen keine Monokausalität anbietet. Der Vater, der in Brandenburg geboren wurde, hat sich im Schwäbischen offenbar genauso unwohl gefühlt wie die österreichische Mutter. Aber rechtfertigt das Gefühl der Fremdheit schon Hass und Selbsthass? Erschreckend deutliche Worte findet der Ich-Erzähler für das brüllende und schlagende Familienoberhaupt: "Er war ein Nazi, bis zu seinem Ende. Keiner von denen, die den Massenmord abstritten. Er war ein richtiger Nazi. Einer, der den Mord gut fand."



Der Mutter nähert sich die erinnernde Erzählstimme dagegen durchaus mit Verständnis, selbst wenn auch sie dem Sohn zu wenig Geborgenheit bot: "Sie war in der Welt so fremd wie ich. Wir hatten beide die Sprache wechseln müssen. Sie versuchte, Schwäbisch zu sprechen. Ich versuchte, Hochdeutsch zu sprechen. Wir hörten besser als unsere Umgebung die Fehler. Das Sprechen wurde uns fremd. Ich hatte den Zweifel aufgenommen." Mit dem sprachlichen Zweifel aber wächst für den Erzähler auch die Möglichkeit, sich von der Herkunft zu distanzieren, und so lässt sich der Text auch als literarisches Rettungsprogramm interpretieren. Ein Hinweis auf diese Lesart findet sich in der Formulierung "Kunst bedeutete: Es gab noch etwas anderes".



Es stellt sich bei der Lektüre zuweilen die Frage, wie autobiografisch das Buch ist. Natürlich kennt Bjerg die Orte des Romans aus eigener Anschauung. Wie der Autor hat sich auch sein Protagonist namenstechnisch von seiner Familie distanziert. Doch diese Spurensuche im Leben des Autors führt ins Leere. Denn hier geht es weniger um Selbsterkundung, sondern vielmehr um die Kunst, um die Literatur als Rettungsanker. Bov Bjerg hat mit Serpentinen vor allem einen Roman geschrieben, der die Schlangenlinien zum ästhetischen Prinzip macht. Ausgehend von der Frage, wie sich ein Suizid oder gar eine Reihe von Selbsttötungen in einer Familie auf die nachfolgenden Generationen auswirkt, führt der Autor nicht nur seine Figuren von einer scharfen Rechtskurve zum nächsten großen Bogen nach links, er schafft es auch nach wenigen Seiten, dass der Schlingerkurs des Erzählers sich aufs lesende Publikum überträgt. Selbst übertriebene Tiraden oder abseitige Versuche, den Dämonen zu entkommen, wirken nachvollziehbar, bis ein paar Zeilen später entgegengesetzte Annahmen genauso einleuchtend erscheinen.



Die schnellen Sprünge zwischen den Zeitebenen, die verknappten Sätze, die bitterbösen Pointen, schroffen Dialoge und das Wechselspiel von rasenden Gedanken und ruhigem Soziologenblick verstärken das Serpentinengefühl. Dieser Roman verabreicht eine heftige Dosis düsterer Emotion. Weil der Autor seine sprachlichen Mittel kongruent zum Inhalt entfaltet, gelingt ihm aber etwas sehr Seltenes in der deutschsprachigen Literatur, nämlich einem bedrückend schweren Stoff stilsicher etwas Leichtigkeit zu verleihen. Was ein starkes, beunruhigendes Buch.

Bov Bjerg: Serpentinen. Roman, Claassen Verlag, Berlin 2020. 267 Seiten, 22,– €