In ihren Geschichten dürfen Kinder gegen Drachen kämpfen, mit Einhörnern streiten und in Baumhäusern durch die Zeit reisen. Kinderbücher vermitteln so schon den Jüngsten, wie grenzenlos die Welt die Fantasie ist – und eröffnen ihnen schier unendliche Möglichkeiten der eigenen Verortung und des Imaginierens. Zumindest, bis die Fantasie der Erwachsenen an ihre Grenzen stößt.

Eine schwarze Arielle etwa: Da wird es für manche schon eng, wenn es um Fiktionen für Kinder geht. Und so überraschte in der Diskussion um die Besetzung der Hauptrolle eines Disney-Realfilms im letzten Jahr nicht nur, dass es sie überhaupt gab. Sondern auch, mit welchen Argumenten sie geführt wurde. Dass die Fantasie zwar Fabelwesen einschließen darf, nicht aber Fabelwesen of Color, ließ schon recht tief blicken und eigentlich nur einen Schluss zu: Die Grenzen grenzenloser Vorstellungskraft liegen zumindest für einen lautstarken Teil des Publikums genau an der Pforte, durch die Protagonistinnen of Color hindurchtreten wollen.

An Grenzen hält sich Jessica Loves Debüt Julian ist eine Meerjungfrau, das nun auf Deutsch erschienen ist, ganz bewusst nicht. Minimalistisch in der Wortwahl und opulent in der Bildsprache, erzählt es von der Sehnsucht eines schwarzen Jungen, Meerjungfrau zu sein. In einer Schlüsselszene steht Julian vor seiner Großmutter, in weißer Unterhose und mit knochigen Knien, die Spitzengardine um sich gehüllt, ein paar ausgerissene Farne auf dem Kopf und Lippenstift am Mund. Ein verstohlener Blick seinerseits, ein überraschter von ihr. Dann ein Moment der Unsicherheit, sie verschwindet in all ihrer runden, schwarzen, weiblichen Herrlichkeit aus dem Rahmen – um eine Seite später mit einer Goldkette in der Hand zurückzukehren. Du darfst sein, genau so, wie du bist, sagt dieses Bild. Damit bietet das Bilderbuch in einer einzigen Geste eine so kraftvolle und klare Botschaft, wie sie andere Bücher auch nach 300 Seiten und zehn inhaltlichen Toleranzkeulen nicht vermitteln können.

Bis zum Ende bleibt Julian ist eine Meerjungfrau ganz nah bei Julian und seinem Wunsch. Damit unterscheidet es sich von vielen Kinderbüchern: Zum einen liegt der Fokus allgemein selten auf Kindern of Color. Es ist leichter, sprechende Drachen und Dinosaurier zu finden als nicht-weiße Kinder, gerade in zentralen, aktiven Rollen. Eine aktuelle Studie fand etwa in nur vier Prozent der 2017 in Großbritannien veröffentlichten Kinderbücher einen Hauptcharakter of Color vor. Dabei hat der englischsprachige Buchmarkt europaweiten Vorbildcharakter, was Diversität und Repräsentation angeht.

Durch den weißen Blick

Zum anderen dürfen Kinder mit Flucht- und Migrationserfahrung meist nur eine Hauptrolle spielen, wenn genau diese Merkmale ihrer Identität verhandelt werden. Die Grenzen des Möglichen sind für sie somit auch im Kinderbuch klar abgezeichnet. In Susana Gómez Redondos Am Tag, als Saída zu uns kam fehlen der aus Marokko geflüchteten Titelgeberin die Worte, und eine weiße deutsche Ich-Erzählerin macht sich in poetischer Wort- und Bildsprache auf die Suche nach ihnen. Selbstermächtigung? Nö. Saída wird durch den weißen Blick auf sie erschlossen und bleibt durch die gewählte Perspektive die exotisierte Andere – eine Bilderbuch-Marokkanerin mit Couscous-Mahlzeiten, Orangenduft, traurigen schwarzen Augen und fliegenden Teppichen.

Kirsten Boie geht in Bestimmt wird alles gut anders vor, legt ihrer Fluchterzählung Interviews zugrunde und lässt dabei auch die schmerzvollen Erinnerungen nicht aus. Eine Art auktorialer Kindererzähler berichtet von Bombenangriffen und Todesopfern, von gesammelten Patronenhülsen und Panzern in den Straßen. In seiner Realitätsnähe liegt die Kraft des Buches und zugleich seine Beschränkung in der Anwendung: Obwohl der Verlag ein Buch "für alle" verspricht, ist es eher kein Buch für Kinder mit eigenen Fluchterfahrungen. Zu groß ist hier die Gefahr der Retraumatisierung – daran ändert auch Mehrsprachigkeit nichts.