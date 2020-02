Regentage, skurrile Begegnungen, ja, ganze Welten tauchen in einem Vers auf, um im nächsten schon wieder zu Schall und Rauch zu werden. Es ist das Verschwinden, das der just mit 87 Jahren verstorbene Lyriker Ror Wolf konsequent in den Mittelpunkt seines Werks gerückt hat. Statt das Motiv mit einem elegischen Ton zu grundieren, hat sich der Poet seine Leichtigkeit im Angesicht der vergehenden Zeit nie nehmen lassen. Mehr noch: Was allzu schnell aus dem Blick gerät, greifen seine Gedichte mit groteskem Humor auf: "Niemand weiß, woher der Täter kam, / (…) bis er schließlich in der Luft verschwamm", liest man in dem Versepos Doktor Pfeifers Reisen (2006) über einen offensichtlichen Mörder. Der titelgebende Kommissar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: "Man sieht Pfeifer in die Ferne schweifen, / das gehört zu Doktor Pfeifers Stärken. / Er verschwindet schweigend in den Bergen, / und dort hört man Doktor Pfeifer pfeifen."

Um das Übel des Lebens zu ertragen, gehören Sprachspiele und Kalauer zum bewährten Instrumentarium des 1932 in Saalfeld/Saale geborenen Schriftstellers. Nicht weinen, sondern lachen soll man über die Absonderlichkeiten des Schicksals. Dieser entspannte Blick auf das Dasein, der selbstredend immer wieder auch irritiert, ist wohl auch einer umwegigen Vita mit reichlich Lebenserfahrung geschuldet. Bevor der Autor 1953 die DDR verlässt, ist er als Bauarbeiter tätig, kurz darauf wird er sich in Stuttgart mit verschiedenen Hilfsjobs durchschlagen und in Frankfurt (Main) ein Studium der Literatur, Soziologie und Philosophie beginnen. Während er im Laufe seines Lebens ungefähr dreißigmal umzieht, verfasst er zahlreiche Kritiken für Zeitungen und publiziert – bisweilen auch unter Pseudonymen – Fußball-Hörstücke. Wie Wolf die "Schmach von Córdoba" verarbeitete, daran erinnert sich mancher vielleicht jetzt zuerst.



Vor allem aber schrieb Ror Wolf die starren Gattungsgrenzen aufbrechende Lyrik und Prosa. Schreiben bedeutete für ihn, das Chaos der Existenz in eine Ordnung zu überführen, die er zugleich immer wieder unterwanderte. Wie kaum ein anderer Dichter der Spätmoderne bediente er sich dafür der mittlerweile fast schon antiquiert anmutenden Reimform. Ganz dem dialektischen Denken verpflichtet, blieben dadurch gerade die verschwindenden Dinge bewahrt und gehalten in einem sprachlichen Gerüst.

Auch das Schreckliche findet darin seinen Raum: "Die Natur hat alles aufgerissen, / ausgesogen oder abgebissen, / und ein Mann springt schnell durch die Natur, / heute, Mittwoch, zweiundzwanzig Uhr, / dort, er wird vom Sturm davongetragen, / kopflos, hutlos, mehr ist nicht zu sagen." Es ist das Alptraumartige, das direkt dem Unbewussten entspringt und in Rors Lyrik offen zutage tritt. Nicht selten erwischen Szenarien der Auflösung und des Aus-der-Welt-Fallens anonyme Personen. Der "Jemand" ist in den Gedichten aus mehr als zwanzig Einzelbänden genauso allpräsent wie das Alter Ego des Poeten, "Hans Waldmann". Gleich einer Clownfigur aus Stummfilmen, fällt er in jeden Abgrund, denn, wie es so sarkastisch in einem bekannten Gedicht heißt, "aus der ferne grüßt der watzmann spitz / und hans waldmann fällt in einen schlitz".

Die unzähligen Tode des Hans Waldmann

Die mehrfache Auferstehung dieser tragikomischen Gestalt lässt sich trotz ihrer unzähligen Tode wohl am ehesten mit der Orientierung des Dichters an der Fantastik und dem Surrealismus erklären. Rätselhaftes ereignet sich in den Gedichten: "Etwas (…) mit einem weichen Leib", schwarz und lang, kann da schon einmal aus dem Ohr eines Mannes und "in ein Weib / tief hinein" kriechen. Ein ähnlicher Gruselfaktor bieten in einem anderen Poem gleich sechsundsechzigtausend Zecken und achtundachtzigtausend Wanzen auf einem Platz.

Was als Unrat an die Oberfläche tritt, sind insbesondere in den späten Texten vermehrt Bilder verdrängter Ängste und Triebe. Aphoristische Präzision trifft dabei auf existenzialistische Absurdität. Unmut und sogar Verzweiflung kann man in den hochartistischen Texten beobachten. Die damit verbundene Auseinandersetzung mit einer Moderne, die von gesellschaftlicher Entfremdung und Krisennarrativen bestimmt ist, mündet allerdings nicht in der Aporie. Der gedankliche Reichtum sowie der schwungvolle Elan Ror Wolfs offenbaren einen Schreibberserker, dem die Realität glücklicherweise nie genug war. Noch in seinen letzten Gedichten zerschlägt er sie mit schwärzestem Humor, bis mehr und mehr die Schemen einer rätselhaften, jenseitigen Wirklichkeit hervortreten.