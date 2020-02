Der US-Schriftsteller und Journalist Roger Kahn ist tot. Der Autor starb am Donnerstag in einem Pflegeheim im Staat New York, wie sein Sohn Gordon mitteilte. Kahn schrieb 20 Bücher und Hunderte Artikel als Sportreporter.

Kahn wurde 1927 in New York geboren. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Roman Boys of Summer (1972), in dem er die Beziehung zu seinem Vater durch ihre gemeinsame Liebe für die Baseballmannschaft Brooklyn Dodgers beschreibt. Für Kahn und viele andere Fans war der Umzug der Dodgers nach Los Angeles 1957 ein einschneidendes Erlebnis.