Es gab eine Zeit, da war der Begriff der Klasse in Deutschland ganz unten. Aus Gründen, die durchaus noch aktuell sind: Ein VW-Facharbeiter ist der Klassenzugehörigkeit nach Proletarier im Marxschen Sinn, aber was macht ein Proletarier bitte im Eigenheim oder auf einem Aida-Clubschiff? Und jenes Prekariat, das nach den Hartz-IV-Reformen besonders sichtbar wurde, das hat ja nun – um mal bei Marx zu bleiben – gerade keinen Zugang zu den Maschinen, wo es mit etwas Solidarität und Generalstreik die Ausbeutungsmechanismen lahmlegen kann. Vielmehr fristet es sein Dasein in Jobcenter-Maßnahmen, in 400-Euro-Servicejobs oder arbeitsgesellschaftlich desintegriert im Irgendwo.

Wenn der Begriff der Klasse nun zurückkehrt, dann tut er das zunächst als frankophiler intellektueller Import. Der französische Soziologe Didier Eribon hat mit ihm in seinem Memoir Rückkehr nach Reims gearbeitet und die wütenden Bücher des 1992 geborenen Édouard Louis, zuletzt Wer hat meinen Vater umgebracht, knüpfen glasklar da an. Hier wie dort geht es eben um die prekären Verhältnisse in der postindustriellen Gesellschaft: Sie machen aus einstmals klassenbewussten Proleten abgehängte Provinzler, denen die eigenen Ressentiments gegenüber Ausländern, Homosexuellen und progressiven Städtern über den Kopf wachsen (müssen). Beziehungsweise, sie wachsen ihnen nicht über den Kopf, sondern tief ins Zentrum der eigenen Wahrnehmung von Gesellschaft, die sich dann auch politisch – durch Mehrheiten für den Front National, wo einstmals Kommunisten stark waren, und mit ziellos wütenden Gelbwestenprotesten – entsprechend verändert.

Der linke Kulturjournalist Christian Baron aus Kaiserslautern dürfte diese Texte und Kontexte bestens kennen. Und wenn er seine Kindheitserinnerungen nun Ein Mann seiner Klasse genannt hat, dann hat er gewiss sehr bewusst nicht "Ein Mann der Unterschicht" oder "Ein Mann des prekären Milieus" geschrieben. Zugleich verwundert es doch und führt zu Missverständnissen, wenn dieser Begriff im Buch nur an einer Stelle und annähernd tautologisch erklärt wird: "Unser Vater war ein Mann seiner Klasse. Ein Mann, der kaum eine Wahl hatte, weil er wegen seines gewalttätigen Vaters und einer ihn nicht auffangenden Gesellschaft zu dem werden musste, der er nun einmal war."

Damit ist ein Determinismus behauptet, den Baron zugleich performativ zu widerlegen scheint. Immerhin bürgt ja der heutige soziale Status des Sohns eines Möbelpackers, der sich das Hirn aus dem Leib säuft, rassistische Sprüche klopft und die Mutter durch die Wohnung prügelt, für die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Die Ratlosigkeit darüber verstärkt noch, dass Baron dem Vater kaum Biografie, keine eigene Jugend, keine traumatischen Erlebnisse, keine konkreten Gründe für sein Sosein gönnt, stattdessen nur einen eigenen schrecklichen Vater, Opa Horst, der ab und zu auftaucht und die Gewaltbereitschaft und emotionale Verrohung noch einmal steigert.



Aus dem Erzähldilemma gibt es auf den ersten Blick nur zwei gleichsam unbefriedigende Deutungsauswege: Entweder die Verhältnisse haben sich seit der Kindheit des Vaters signifikant verbessert, durch hilfreiche Sozialarbeiter, engagierte Tanten und Lehrerinnen. Oder es gab nie ein so entscheidendes Aufstiegsproblem, wie Baron es vorgibt. In beiden Fällen erübrigt sich das Buch zumindest als politisch anklagendes.



Auf den zweiten Blick ist aber noch ein weiterer Weg erkennbar. Weil auch das stimmt: Barons Schilderungen werden auf die Länge von 280 Seiten eben nicht zu ihrer eigenen Widerlegung. Das ist schon alles sehr authentisch beklemmend und zwar nicht nur durch die naturalistische Darstellung von häuslicher Gewalt. Die erschöpft sich nach zwei, drei besonders drastischen Szenen: Wie die Kinder in ihrem Zimmer hören, dass der Kopf der geprügelten Mutter immer wieder gegen die Wand schlägt, lässt sich so schwer ertragen wie überbieten.

Das Gefühl einer tiefen Unsicherheit überträgt sich aber darüber hinaus. Das hat auch damit zu tun, dass Baron auf die präzise szenische Schilderung sogar dort nicht verzichtet, wo er – vor seiner Geburt und unmittelbar danach – niemals selbst Zeuge gewesen sein kann. Genau dadurch vermittelt sich aber allumfassend der Eindruck, dass hier auf nichts Verlass ist, nicht auf eine ausgewogene Ernährung, nicht auf die Launen des Vaters, nicht auf Lehrerinnen und Sozialarbeiter und eben auch nicht auf den Erzähler. Der ist kein vertrauenswürdiger Chronist, sondern flackert durch die eigene Geschichte und die familiären Erzählungen mit der Tiefenschärfe traumatischer Erinnerungen. Man muss ihm dann gar nicht glauben, dass sich alles genau so zugetragen hat. Man kann ihm aber, höchst bestürzt, glauben, dass das Trauma dieser Kindheit – Bildungsaufstieg hin oder her – bis ins Erzählen fortwirkt. Und dass es eben just zu dieser Art des defekten Erzählens führt, das den defekten Verhältnissen, von denen es handelt, auf beste Weise angemessen ist.