Dominik Bartas Debütroman ist kein rundum gelungenes Buch. Der Roman Vom Land hat Schwächen, die so unübersehbar und offensichtlich sind, dass man sich fragt, ob der Autor sie nicht möglicherweise gegen die Einwände eines sensiblen Lektorats hat durchsetzen müssen. Das betrifft zum einen sprachliche Ungelenkheiten und Dialoge, die so hölzern daherkommen, als hätte der Autor sie aus alten Heimatfilmen herausgeschnitten und in die Gegenwart seines Romans eingepflanzt. Der einzig vorstellbare Sinn dahinter wäre der Gedanke, überkommene Geschlechterverhältnisse in altertümlichen Formulierungen zu spiegeln. Zum anderen hat Dominik Barta die Neigung, ähnlich wie in Seifenopern wichtige Ereignisse nicht darzustellen, sondern stattdessen unausgeführt bloß zu erwähnen: "Doris Rainer verließ Pielitz." Und kurz darauf: "Ihr Aufenthaltsort ist bis heute niemandem bekannt." So einfach kann man es sich natürlich auch machen. Andererseits: So ist das Leben manchmal. Vielleicht.

Und das ist der Punkt, an dem Vom Land in einem politischen Sinne relevant wird: Barta gelingt es, vermeintliche Klischees und gesellschaftliche Realität gegeneinander abzugleichen und in Kongruenz zu bringen. Alles beginnt mit einer Krankheit, die sich im Verlauf der weiteren Handlung als Verweigerungshaltung lesen lässt: "Theresa rang nach Luft. Es ging nicht mehr."



Das Resultat von Erschöpfung

Theresa ist die Bäuerin auf einem (noch) prosperierenden Hof in einem fruchtbaren Tal in Oberösterreich, in dem der Strukturwandel bereits sichtbare Spuren hinterlassen hat: Alte Bauernhöfe werden abgerissen und durch Einfamilienhäuser mit Carports ersetzt; die Einkünfte aus der Landwirtschaft gehen zurück, Familien zersplittern zwangsläufig unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse. Der Schriftsteller Reinhard Kaiser-Mühlecker, wie Dominik Barta 1982 in Oberösterreich geboren, hat es in der Darstellung dieser langsam und in Sprachlosigkeit zerbröselnden Verhältnisse zu literarischer Meisterschaft gebracht.

Theresa Weichselbaum ist um die 60; ihr Mann Erwin hat als reicher Bauer Einfluss im Dorf. Aber Theresa kann nicht mehr. Jedenfalls sagt sie das. Ein rätselhafter Virus? Eine schwere Krankheit? Es schleicht sich schnell der Gedanke ein, dass ihr Nicht-mehr-Können das Resultat einer Erschöpfung ist, die weit über das Körperliche hinausgeht. Leider hat Dominik Barta seinem Roman auch in diesem Handlungsstrang ein so erwartbares wie überdramatisches Ende gegeben.