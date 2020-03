Wegen des Coronavirus ist die Leipziger Buchmesse kurzfristig abgesagt worden. Das teilte ein Sprecher der Stadt Leipzig mit. Dies sei eine Maßnahme zur Prävention, damit das Virus in Deutschland nicht weiterverbreitet werden könne. An der Entscheidung sei neben Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und der Messe auch das Gesundheitsamt beteiligt gewesen. Die Frühlingsschau der Buchbranche hätte vom 12. bis 15. März stattfinden sollen.

Die Leipziger Buchmesse ist ein Publikumsmagnet mit jährlich rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilte über Twitter mit: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor." Ziel sei es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. "Dafür gilt es, konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln", teilte Kretschmer mit. Zuvor hatte die Leipziger Volkszeitung über die Entscheidung berichtet.

Für Verlage ist die Literaturmesse eine Möglichkeit, eine große Aufmerksamkeit auf ihre Autorinnen und Autoren zu lenken. In diesem Jahr waren rund 2.500 Aussteller aus 51 Ländern auf der Leipziger Buchmesse erwartet worden. Von deren Seite hatte es zuvor so gut wie keine Absagen gegeben. Für das begleitende Lesefestival Leipzig liest waren 3.700 Veranstaltungen an 500 Leseorten geplant. Nur ein Aussteller der integrierten Comicmesse Manga-Comic-Con hatte vorab seine Teilnahme gestrichen. Zur Manga-Comic-Con kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche Ehrengäste unter anderem aus Japan.

Bundesweit sind wegen der steigenden Zahl von Infektionen bereits mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin, die ProWein in Düsseldorf, die Sterneverleihung des Guide Michelin in Hamburg und die Internationale Handwerksmesse in München.