Der Dichterpriester Ernesto Cardenal ist tot. 95 Jahre alt wurde er. Keine Revolution schafft so ein Alter, die sozialen Utopien halten etwas länger. Allein der Poesie ist es vergönnt, zu überdauern. So werden sich die Menschen in Lateinamerika und weit darüber hinaus an den Verstorbenen auch noch erinnern, wenn der von ihm geprägte Begriff "Befreiungstheologie" ebenso ein historischer Begriff geworden ist wie das erste Konzil von Niccäa oder die Hexenverbrennung.



Ernesto Cardenal gehörte zu den Dichtern, der die Revolution in seinem Lande dichterisch befeuerte, statt sie lediglich lyrisch zu begleiten. Dazu muss man wissen, dass die Dichtung in den lateinamerikanischen Ländern eine ganz andere, viel höhere Gewichtung hat. Die Kunst der Poesie wird in den lateinamerikanischen Mythen als eine Göttergabe gedeutet – als Feuer, das vom Himmel an die Begnadeten weitergereicht wird. Deshalb klingen Texte aus diesen Breiten für europäische Ohren immer etwas zu pathetisch.



Was verliert die Welt mit diesem Mann? Einen großen Theologen, der immer zuerst den Menschen im Blick hatte, ihn über die klerikale Ordnung stellte, der das soziale Gewissen in den Mittelpunkt der Kirche rückte. Und der in uns die Erkenntnis weckte, dass Glaube und Freiheit keine unüberwindbaren Gegensätze bleiben müssen. Die Politik des Papstes Franziskus wäre heute eine andere, womöglich eine mehr entweltlichte. Maria 2.0 und die Debatte zur Abschaffung des Zölibats sind womöglich die Früchte des Zorns und der Hoffnung von Ernesto Cardenal, dass der Mensch sich wandeln kann und die Zustände veränderbar sind.



In Deutschland gibt es einen Kardinal, der Marx heißt, in Nicaragua wurde ein Marxist mit dem Nachnamen Cardenal zum Priester, Politiker und Dichter. Ernesto Cardenal Martinez wurde am 20. Januar 1925 in Granada/Nicaragua in eine wohlhabende Oberschichtenfamilie hineingeboren. Revolutionäre, die aus solchen gehobenen Kreisen stammen, haben oft eine romantisch gefärbte Vorstellung von den Zuständen der unterdrückten Klasse, die in der Folge zu politischen Missverständnissen führt: Gerät das Volk nicht so, wie es sich die Revolutionäre in ihren kühnsten Visionen ausmalen, fällt es in Ungnade und muss die Folgen dann auch leider alleine ausbaden.



Nicht so bei Ernesto Cardenal. Sein Bruder Fernando war Jesuit – die Familie war christlich orientiert und so dominierte dort ein Barmherzigkeitsbegriff, der aus der Bergpredigt herrührte: Der Mensch ist fehlbar, ein Sünder, das darf er auch sein, das hat Gott so angelegt. Deswegen hat er uns auch seinen eingeborenen Sohn geschickt, dass er uns beisteht. In der Dichtung Ernesto Cardenals klingt das so: "Gott braucht den Menschen nicht, um glücklich zu sein, und doch liebt er ihn so, als ob er ohne ihn ewig unglücklich wäre."

Er beteiligte sich an der nicaraguanischen April-Revolution 1954

Schon als Jugendlicher fühlte er in sich den Dichter, versuchte sich an elegischer Liebeslyrik. Die Anrufung an Gott gerichtet, heißt Gebet. Und solchen Anrufungen blieb er zeitlebens treu. Folgerichtig studierte er Literaturwissenschaft und Philosophie in Mexiko, danach noch drei Jahre an der Columbia State University in New York. Als Bildungsbürger bereiste er damals Italien, Spanien und die Schweiz. In Italien lag der Faschismus Benito Mussolinis 1949 längst am Boden, in Spanien baute er unter General Franco seine Macht weiter aus. Das kann einen politischen Menschen wie Ernesto Cardenal nicht kalt gelassen haben. Vielleicht studierte er dort am realen Subjekt die Verführbarkeit des Menschen, mag sein, dass ihn diese Reise dazu bewog, 1950 ein Theologiestudium in Mexiko und Kolumbien anzufangen. Es ist historisch verbürgt, dass er sich als junger Poet in Lyrikerkreisen tummelte, wo man, wie das dort eben immer so ist, berauscht vom Wein und den eigenen Worten, die Menschheit retten will.



Ernesto Cardenal war allerdings noch einen Zacken konsequenter, er war Mitglied renitenter literarischer Zirkel, schloss sich sogar einer revolutionären Jugendbewegung an. Dass er sich dann aber auch noch aktiv in der nicaraguanischen April-Revolution 1954 beteiligte – damals ging es um den Sturz des Diktators Anastasio Somoza Garcia – hätte ihn beinahe, wie vielen seiner Companeros den Kopf gekostet. Aber er konnte, so schreiben es die Annalen, im letzten Moment einem staatlich verordneten Massaker entrinnen. Er hatte als Christ nicht zur Waffe gegriffen, stattdessen mit Worten gekämpft, im Wissen, dass auf lange Sicht so ein Angriff viel wirkungsvoller ist.



Als politischer Flüchtling ging er 1956 ins Exil und wählte, für einen Dichter ungewöhnlich, erst einmal das öffentliche Schweigen, dachte aber nicht daran, das Dichten sein zu lassen. 1957 trat er in Kentucky in ein Trappistenkloster ein. Es ist sicher kein Zufall, dass sein Novizenmeister in dieser geistigen und geistlichen Sammlungsphase der als Dichtermönch bekannte Thomas Merton war. Unter seinem Einfluss ließ er das Verfassen von politischen Schmähgedichten bleiben und verlegte sich auf das, was das Christentum seit Paulus verkündet, auf Glaube, Liebe und Hoffnung. Und da die Liebe die Höchste unter diesen Dreien ist, schrieb er dort sein erstes lyrisches Hauptwerk Das Buch von der Liebe, das 1971 auf dem deutschen Buchmarkt erschien und die deutsche Linke sehr ansprach. In den folgenden Jahren wechselte er in ein mexikanisches Benediktinerkloster, widmete sich tiefer der katholischen Theologie und unterrichtete als Lehrer.

Sein in diesen Jahren entstandenes Werk Psalmen gilt als das lyrische Manifest einer Bewegung, die später als "Befreiungstheologie" firmierte und die römische Amtskirche erschütterte. Wie ein auffliegender Zugvogelschwarm verbreiteten sich seine Verse in der Welt und waren nicht mehr einzufangen. Das Buch wurde in zwanzig Sprachen übersetzt.

Nach seiner Priesterweihe 1965 schlug er aber nicht einfach eine klerikale Laufbahn ein, die ihm sicher eine veritable Bischofskarriere eingebracht hätte. Lieber gründete er eine Kommune – ein Horror für das katholische Kirchenverständnis jener Zeit. Dort entstand sein Hauptwerk Das Evangelium der Bauern, das vor allem im bauernkriegsgeschädigten Deutschland auf besondere Resonanz stieß. Sonst hat kaum ein christlich angehauchtes Werk bei den kirchenfernen Kaffeehaus-Revoluzzern soviel Nachhall gefunden. Von da an war der Zauselbart mit der schwarzen Baskenmütze eine linke Ikone.