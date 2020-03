Aufgrund einer genetischen Mutation kann der Junge Emil keinen physischen Schmerz spüren. Wenn ihn die Erwachsenen bei Familienfeiern immer heftiger zwicken, entlockt ihm das nicht die kleinste myalgische Reaktion. Das ist insofern durchaus schmerzhaft, als Schmerz in Emils Familie ein identitätsstiftender Faktor ist, über den ständig geredet, über den sich definiert wird. Schon Emils Urgroßvater zog in den Krieg gen Osten und verlor im Kriegsgefangenenlager in Kasachstan zwei Zehen, brachte dafür "eine von der Temperatur draußen unabhängige Kälte" sowie unüberhörbares Schweigen zurück. Und auch das kann schmerzvoll sein.

Zusammen mit Emils Urgroßmutter, einer mondänen, hypochondrischen, in Distanz zur Welt lebenden Frau, bildet er in Valerie Fritschs zweitem Roman Herzklappen von Johnson & Johnson den Hauptbezugspunkt des Schmerzes, der von ihnen ausgehend auf die nachfolgenden Generationen strahlt. So wächst auch ihre Enkelin Alma, Emils Mutter und Protagonistin des Buches, in einer Umgebung auf, in der es bis auf den Schmerz nichts Authentisches gibt, jeder zwischenmenschliche Kontakt mehr Inszenierung und Aufführung als aufrichtige Begegnung ist. Kein Wunder also, dass nach Emils Geburt postnatale Depression und die Entfremdung zum Kindsvater Friedrich Alma "verwintern" lassen.

Valerie Fritsch erzählt die Schmerzensgeschichte ihrer Figuren in einer so epischen wie zartfühlenden Sprache, welche die präzise Beobachtung in effektvolle Bilder fasst. So wird die Unterhaltung zwischen Enkelin und Großmutter nicht nur mit einer romantischen Assoziation verknüpft, sondern gleichsam mit dem memento mori eines anatomischen Bilds: "In die Hirnschale der Großmutter hineinzuschauen", schreibt Fritsch, "war wie ein Blick in den Nachthimmel: Man sah immer nur in die Vergangenheit des Universums."

Die Sprache wird so zu einem Hauptakteur des Textes. Trotzdem oder gerade deshalb kommt man dem Geheimnis des eher kurzen Romans aber nur schwer auf die Spur, indem man einzelne sprachliche Tropen seziert. Vielmehr bietet es sich an, einen Blick auf die Makrostruktur des Textes zu werfen. Beispielsweise lässt sich so feststellen, dass Valerie Fritschs Sätze in Herzklappen von Johnson & Johnson durchschnittlich sechs Worte über der vom Linguisten Karl-Heinz Best ermittelten durchschnittlichen Obergrenze deutschsprachiger Prosa liegen. Dass Satzlänge und poetische Komplexität dabei durchaus miteinander korrelieren können, beweist der mit 77 Worten längste Satz des Romans, der einen Traum Almas schildert: "Sie träumte von weißgesichtigen Männern mit Quecksilberaugen vor grünen Wänden, leuchtenden Arsentapeten, giftig und feucht, Aquarien voller Meerjungfrauen, Soldaten, die ihre Gliedmaßen mit hölzernen Klammern auf Wäscheleinen hängten, und von Kindern, die diese Arme und Beine wieder abnahmen und in Körben über die Felder davontrugen, von durchsichtigen Sanduhrfrauen mit schmalen Taillen, denen auf den Kopf gestellt die Zeit durch die Mitte rann, von Rube-Goldberg-Maschinen, die über die Welt hinauswuchsen und noch die kleinsten Abläufe ins Unendliche dehnten."

Die Kriegstraumata des Großvaters geraten so zum scheinbar nicht enden wollenden Traumexzess der Enkelin. Darin webt die Autorin ein surreales Bild an das nächste und kolportiert so – in nur einem Satz – die Schrecken des Krieges in die Welt der jugendlichen Alma, die den Krieg so, gewissermaßen zweiter Hand, nacherlebt.

Von der Introspektion löst sich der Roman allerdings zunehmend, was wiederum der Blick auf die Makrostruktur belegt: Zwei der am häufigsten vorkommenden Verben des aus Perspektive der Protagonistin und im Präteritum erzählten Textes sind die Worttypen "sah" (92x) und "dachte" (52x). Halten sich Extrospektion (sehen) und Introspektion (denken) nun über weite Strecken in Waage, wird das Denken zum Ende des Textes hin aber zugunsten des Sehens aufgegeben. Dies mag einerseits daran liegen, dass Alma, Friedrich und Emil sich gemeinsam auf eine Reise begeben, die den Spuren des Großvaters folgt und die junge Familie nach Kasachstan führt: Reisen bedeutet schließlich immer auch Beobachtung – der sich verändernden Landschaft, der anderen Menschen und deren Kultur. Die Reise verändert aber auch die innere Haltung der Figuren; das Erlebte, die Fremdheit und die Übermacht der Landschaft "schlucken" die Menschen. Sie befreit sie vom Diktat des Intellekts und löst den scheinbaren Widerspruch zwischen Fühlen und Denken auf.

In der Einöde der kasachischen Steppe erobert sich die Natur ihr Territorium zurück, überwuchert verlassene Industrieanlagen genauso wie den Ort der Gefangenschaft des Großvaters, an den lediglich eine Gedenktafel erinnert. Die ungefilterte Wahrnehmung der Natur, der anderen Kultur und des Fremden werden so zur authentischen Erfahrung, die den Schmerz als Dispositiv des Zwischenmenschlichen ersetzt.

Dies wird auch auf der makrostrukturellen Ebene des Textes sichtbar: Mit den verschiedenen Worttypen des Denkens weichen auch die des Schmerzes (63x) aus dem Text. Gleichzeitig greift die Autorin ein Wort wieder auf, das nur ganz zu Beginn des Romans und dort nur im Kontext der Leidensgeschichte des Großvaters verwendet wird – die Landschaft (18x). Diese ist zwar konstant "baumlos" und "karg", ermöglicht es der jungen Familie aber, die jeweiligen Traumata aufzulösen und so die individuellen Schmerzerfahrungen – stellvertretend für eine hoffentlich angetane Leserschaft – gemeinsam hinter sich zu lassen.

Valerie Fritsch: "Herzklappen von Johnson & Johnson". Roman; Suhrkamp, Berlin 2020; 174 Seiten, 22,– €, als E-Book 18,99 €