Es sollte so schön werden wie noch nie. Zum ersten Mal hatte es die Leipziger Buchmesse, die am Donnerstag hätte beginnen sollen, Verlagen gestattet, ihre Werke selbst und nicht nur über mobile Stände oder im Laden der Veranstaltung zu verkaufen. Ein riesige Menge potenzieller Kunden – rund 286.000 Besucherinnen waren es im vergangenen Jahr – hätte so erreicht werden können, und kein einziger Zwischen- und Buchhändler hätte mitverdient. Doch dann machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung, die Messe wurde abgesagt.

So wurde das Spektakel zum Debakel: Besonders hart trifft es die kleinen, unabhängigen Verlage, für die Leipzig als explizite Publikumsmesse ohnehin von besonderer Bedeutung ist. Britta Jürgs spricht von einer "Katastrophe". Die Vorsitzende der Kurt-Wolff-Stiftung, in der sich mehr als 100 unabhängige Verlage engagieren, sagt: "Wir fiebern der Leipziger Messe immer entgegen. Denn für viele von uns ist sie das absolute Highlight des Jahres." Björn Bedey, einer der vier Sprecher der Interessengemeinschaft Unabhängige Verlage beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, meint: "Die großen Anbieter werden es verkraften. Die kleinen trifft die Entscheidung überproportional heftig."



Bedey, Geschäftsführer der Hamburger Verlagsgruppe Bedey Media, in der sich 18 unabhängige Verleger zusammengetan haben, hat dabei Verständnis für die Absage, um die Bevölkerung zu schützen. "Das ist nachvollziehbar." Er nehme es der Messe allerdings übel, dass sie "bis ganz kurz vor der Absage" in der vergangenen Woche verkündet habe, dass die Schau definitiv stattfinden solle. Viele Kosten wären den Verlagen aus seiner Sicht erspart geblieben, wenn die Veranstalter früh signalisiert hätten, dass die Messe sehr wohl auch abgesagt werden könnte. Oliver Zille, Direktor der Buchmesse, verteidigt das Vorgehen. Dem Börsenblatt sagte er: "Für uns war klar: Kein Statement, das Raum für Interpretationen zulässt" und "eine Absage schon impliziert". Erst nach dem Nein der Behörden sei das Event abgeblasen worden.



Ein paar Tausend Euro mehr oder weniger in den Kassen kann zwischen Gedeih und Verderb eines kleinen Verlags entscheiden – um die geht es aber zumeist bei Investitionen für die Messe, in Stände, Veranstaltungen und dergleichen mehr. Sebastian Wolter, einer der Geschäftsführer bei Voland & Quist, der Werke von Marc-Uwe Kling oder Nora Gomringer verlegt, spricht von einem vierstelligen Betrag, den der Verlag definitiv verloren habe. "In welcher Höhe genau, hängt auch von der Kulanz etwa der Hoteliers und der Bahn ab." Björn Bedey hatte Glück: "Ein freundlicher Vermieter hat uns sämtliche Übernachtungskosten erlassen." Bei Bahntickets sehe es ebenfalls gut aus.



In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Messe heißt es: "Bei Ausfall der Messe wird die vorgesehene Mietzahlung gegenstandslos. Bereits entrichtete Beiträge werden zurückerstattet. Der Aussteller hat jedoch bereits ausgeführte Arbeiten und Dienstleistungen in voller Höhe zu zahlen." Messe-Direktor Oliver Zille sagte dem Börsenblatt, an der Rückzahlung werde gearbeitet, eine Taskforce sei gebildet worden. Auf ZEIT-ONLINE-Nachfrage sagte eine Sprecherin der Messe aber auch, die Sache sei sehr kompliziert und für jeden Aussteller müsse einzeln geprüft werden, was zurückgezahlt werde. "Es wird noch ein paar Tage dauern."

Doch selbst wenn die Beträge wieder auf den Konten der Unternehmen landen, geht Geld verloren. "Ganz zu schweigen von der vielen Zeit, die wir umsonst geopfert haben", sagt Björn Bedey. Vor allem schmerzen die fest einkalkulierten, aber nun verpassten Einnahmen aus Buchverkäufen. Sebastian Wolter geht hier von "mehreren Tausend Euro" aus. "Manche der unabhängigen Verlage machen auf der Messe mehr Umsatz, als sie der Stand kostet", erklärt auch Björn Bedey. Größtes Problem sei für ihn aber "der Verlust durch die fehlende Präsentation und die damit verbundene Sichtbarkeit unserer Bücher". Denn viele kauften die Veröffentlichungen erst später in ihrem Buchladen oder als E-Book. "Das für uns wichtige Frühlingsgeschäft findet im schlimmsten Fall nicht mehr statt – und das wird dann schnell existenzbedrohend."