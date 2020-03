Die Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises war aufgrund der Coronavirus-Pandemie zunächst abgesagt worden. Nun wird die Auszeichnung doch vergeben. Unter dem Arbeitstitel "Bachmannpreis digital" werde der Österreichische Rundfunk (ORF) in den kommenden Tagen das Konzept eines digitalen Bachmann-Preises ausarbeiten, teilte der öffentlich-rechtliche Sender mit. Die "Tage der deutschsprachigen Literatur" würden ins Internet verlagert. Dazu würden Schaltungen und digitale Lesungen in den gewohnten Preiskategorien benutzt, so dass der Grundgedanke der Veranstaltung gewahrt bleibe, sagte ORF-Intendant Alexander Wrabetz.

"Mit vereinten Kräften werden wir in dieser herausfordernden Zeit Autorinnen und Autoren, Jurorinnen und Juroren sowie Leserinnen und Leser im digitalen Raum vereinen und einen Bachmannpreis 2.0 realisieren", heißt es in einer Mitteilung des Senders. Karin Bernhard, ORF-Landesdirektorin von Kärnten, sagte, es freue sie, "dass Klagenfurt auch heuer Nabel der Literaturwelt sein wird – auch wenn wir einander nicht physisch, sondern im Web treffen." Inhaltliche und technische Details zu der Vergabe würden noch erarbeitet und demnächst bekanntgegeben, teilte das ORF mit.



Zuvor war die Entscheidung der Veranstalter, den Preis abzusagen, von der Mehrheit der Juroren kritisiert worden. Fünf der sieben Jurorinnen schrieben in einem offenen Brief, es sei "gerade in der jetzigen Situation ausnehmend wichtig", den Wettbewerb stattfinden zu lassen. "Es wäre ein Zeichen der Solidarität mit den Kulturschaffenden, aber auch mit den Kulturkonsumierenden gewesen, die alle gleichermaßen von dieser Krise betroffen sind." Die Jurorinnen kritisierten, es habe keine ausreichende Diskussion über einen alternativen Verleihungsmodus gegeben. Ergebnisse einer internen Debatte, die von der Jury darüber geführt wurde, seien nicht gehört worden.

Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) verliehen und gilt als eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. An den Literaturtagen nehmen Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teil. Diesmal sollten sie am 17. Juni beginnen.