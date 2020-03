Die Welt verschwimmt zu einer trüben Suppe, in der sich das Ich mehr und mehr auflöst. Nichts passt, alles ist schief in diesem finsteren Kosmos, der sich Depression nennt. Von ihm und aus der Psychiatrie erzählt Benjamin Maack in seinem berührenden Diarium Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Schon einmal hat er dort Wochen verbracht, hat sich gefangen und ist im Laufe von vier Jahren wieder abgerutscht. Gespräche mit Frau und Familie ziehen an ihm vorbei, die tägliche Arbeit lässt sich kaum mehr bewältigen, das Bett als Heimstätte des Dauermüden entpuppt sich als "Grabkuhle".

Erst während des erneuten Klinikaufenthalts beginnt eine Radikalformatierung des Geistes. Gruppentherapien, Einzelgespräche, Psychopharmaka, die aufputschen oder abschießen – obgleich diese Maßnahmen dazu dienen, den Patienten zu stabilisieren, führen sie zugleich auch zum Gefühl einer temporären Selbstentfremdung. "Mein Gehirn ist ein Schwamm, vollgesogen mit Medikamenten." Entweder man geht mit ihnen den Pakt ein und manipuliert die längst aus dem Gleichgewicht gekommene Seele, so die Aussage des Textes, oder man stürzt immer weiter, bis im Abgrund nur noch der Suizid wartet.

Die miniaturartigen Kapitel des Werks enthalten jeweils einige Eindrücke eines einzigen Tages und dokumentieren eindrücklich die Leere und den Kampf eines Depressiven gegen die inneren Dämonen und Störgeräusche. Zustandsbeschreibungen und Ellipsen wie "Zahnbohrerheulen in einem leeren Kopf und eine Gehwegplatte auf der Brust" oder "eine Turbine -- ------ im Kopf" zeugen von der Fragmentierung des Selbst. Manchmal steht auch nur ein Wort oder eine Frage auf einer Seite: "Funktionieren" oder "Wie geht es Ihnen, Herr Maack?" erweisen sich als die traurigen Klassiker dieses Buchs.

Zugleich zeugen sie von dessen ästhetischer Wucht. Denn Maacks Introspektion ergeht sich keineswegs in einer bloß elegischen Auflistung von Symptomen, Ängsten und Identitätseruptionen. Ihm gelingt es, eine dichte Formsprache für das Formlose und Chaotische zu finden. Depressionen bedeuten, wie der 1978 in Winsen geborene Autor schildert, nicht nur der permanenten Skepsis der Gesellschaft ausgesetzt zu sein – na ja, ein bisschen Traurigkeit, wir wollen mal nicht übertreiben! –, sondern vielmehr auch, seines Denkens und seiner Ausdrucksfähigkeit verlustig zu werden: "Ich habe aufgehört, meiner Sprache zu vertrauen. Meine Sprache hat aufgehört, Sinn zu enthalten."

Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein muss man als eine buchstäblich wahnsinnige kompositorische Leistung feiern, die mit Sentiment und bisweilen Humor Grundfragen des Seins mit Artistik verbindet. Dabei ist Maack längst kein Einzelfall. Mit Prosatexten wie Spinner (2009) von Benedict Wells oder Die Welt im Rücken (2016), Thomas Melles preisgekrönter und mutiger Aufarbeitung seiner manischen Ich-Dissoziation, hat der Depressionsroman sein eigenes Genre entwickelt, das wiederum in einem breiten Spektrum zeitgenössischer Krankheitsliteratur aufgeht. Dieses reicht von Querschnittslähmungen (Ulrike Edschmid: Ein Mann der fällt, 2019), über Krebsdiagnosen (Urs Faes: Halt auf Verlangen, 2017) bis zu Erfahrungen mit Demenz in der Elterngeneration, die Tilman Jens (Abschied von meinem Vater, 2009), Arno Geiger (Der alte König in seinem Exil, 2011) oder zuletzt David Wagner (Der vergessliche Riese, 2019) literarisch verarbeitet haben. Zu nennen sind ebenso Wolfgang Herrndorfs posthum veröffentlichter Blog über sein Leben und Arbeiten mit einem Glioblastom (Arbeit und Struktur, 2013) und besonders Martin Simons' Romanbericht über sein Leben nach einer schweren Hirnblutung (Jetzt noch nicht, aber irgendwann schon, 2019).



Weinrote Rettungsbojen des Lebens

Die Stärke derartiger Prosa liegt oft genau darin, dass die Krise und deren Überwindung mithilfe des Schreibens eng beieinanderliegen. Statt auf Verdrängung setzt sie auf unmittelbare Konfrontation. Ein Ich stellt sich der Herausforderung. Indem es sich mitsamt seiner ganzen Fragilität preisgibt, vermag es auf Distanz zu sich selbst zu gehen. Es beobachtet sich gewissermaßen von außen, wodurch es zumindest im Rahmen der schriftlichen Verarbeitung aus dem Strudel der Emotionen und Verzweiflung ausbrechen kann. Das ist unbedingt lesenswert – und schafft auch für Gesunde ein tieferes Verständnis. Wenn Maack etwa von den Tabletten als den "weinroten Rettungsbojen" seines Lebens spricht oder sein Gehirn als Hafen für einlaufende Pillen beschreibt, entwirft er eine Erzählung für das Kranksein – und macht es dadurch erfassbar, möglicherweise kontrollierbar. Ruth Schweikert spricht daher in ihrem letzten Werk über den eigenen Krebs, Tage wie Hunde von 2019, auch von der "Krankheitsgeschichte als Instrument des Überlebens".

Mit Erbauungs- oder Ratgeberliteratur hat das nichts zu tun. Die Texte erweisen sich als in Buchstaben geronnene Erfahrung, die ein Verstehen von Fremdheit, Furcht und abstrakter Bedrohung gewährt. Verfinsterungen der Psyche, Verlust von Erinnerung und Orientierung oder letztlich somatische Veränderungen, auch der nahe Tod – all das eröffnet zugleich neue Fantasieräume und Bildwelten. Die Autoren reißen uns dabei oft mit an einen Tiefpunkt, an dem wir jedoch nicht bleiben. Sowohl Maack, der im Laufe der Genesung die Ruinen seiner Existenz wieder aufbauen wird, als auch die anderen Schriftsteller zeigen mit Entschlossenheit und Würde, wie gerade im Angesicht des Nichts etwas Bedeutsames entstehen kann.

Benjamin Maack: "Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein". Suhrkamp, 333 Seiten, 18 Euro