Die Buchankündigung auf der Homepage des Rowohlt-Verlags ist knapp, doch sie deutet Verwerfungspotenzial an: Woody Allens Autobiografie, die – so steht es dort am Montagmittag noch – am 7. April auf Deutsch unter dem Titel Ganz nebenbei erscheinen soll, sei ein "weitgespannter Rückblick auf das eigene Leben und Werk". Darin gebe Allen auch Auskunft über "seine Jugend, über Familie und Freunde wie über die Lieben seines Lebens".

Damit wird das Buch auf jeden Fall eine kontroverse Aussage treffen über Vorwürfe gegen den Autor – und sei es nur, indem Woody Allen die 1992 erstmals erhobenen Anschuldigungen, er habe seine Adoptivtochter Dylan Farrow sexuell missbraucht, womöglich großräumig ausklammert. In den USA hat dies gerade dazu geführt, dass die englischsprachige Version Apropos of Nothing nicht wie geplant am nämlichen Termin von einem Verlag der Hachette Book Group (HBG) veröffentlicht wird. HBG verkündete am Freitag, man nehme seine Beziehung zu Autoren "sehr ernst" und würde Titel nicht leichthin zurückziehen. Gleichzeitig fühle man sich aber verpflichtet, für alle Mitarbeiterinnen eine inspirierende ("stimulative" im Original), unterstützende und offene Arbeitsumgebung zu schaffen. Man habe in diesem Kontext ausführliche Gespräche unter anderem mit Mitarbeitern geführt. "Nachdem wir ihnen zugehört haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Weitermachen mit der Publikation für HBG nicht durchführbar wäre."

Vorausgegangen war eine Intervention von Allens leiblichem Sohn Ronan Farrow. Farrow, der als Investigativjournalist wesentlich zum Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein beitrug und dafür unter anderem einen Pulitzer-Preis erhielt, hatte dem Verlag vorgeworfen, die erst am 2. März verkündete Entscheidung für die Allen-Veröffentlichung "vor mir und seinen eigenen Angestellten" unter Verschluss gehalten zu haben. Auch seine Schwester Dylan sei nie kontaktiert worden, "um auf Leugnung oder Fehldarstellung des Missbrauchs" in dem Buch zu reagieren. Zugleich kündigte Farrow, dessen aktuelles Buch ebenfalls bei HBG erschienen ist, die eigene Zusammenarbeit mit dem Verlag auf. In der Folge hatten zahlreiche Mitarbeiterinnen der Verlagsgruppe ihre Arbeit temporär niedergelegt, ebenfalls aus Protest gegen die Veröffentlichung von Allens Biografie.

Die Frage ist nun, ob der Fall in Deutschland eine ähnliche Wendung nimmt: Auch bei Rowohlt hat man sich erst spät zur Veröffentlichung bekannt – in der gedruckten Frühjahrsvorschau (für die Monate März bis August) fehlte der Titel jedenfalls noch. Rowohlt hat bereits zwei Bücher von Ronan Farrow veröffentlicht – der hat sich allerdings noch nicht über seinen deutschen Verlag geäußert, eine entsprechende Anfrage von ZEIT ONLINE blieb seit Donnerstag unbeantwortet.

Im Umfeld von Rowohlt regt sich nun Widerstand. Am Sonntag veröffentlichten 13 Rowohlt-Autorinnen einen offenen Brief, darunter Margarete Stokowski, Sascha Lobo und Kathrin Passig. "Wir haben keinen Grund, an den Aussagen von Woody Allens Tochter Dylan Farrow zu zweifeln." Und weiter: "Das Buch eines Mannes, der sich nie überzeugend mit den Vorwürfen seiner Tochter auseinandergesetzt hat und der öffentliche Auseinandersetzungen über sexuelle Gewalt als Hexenjagd heruntergespielt hat, sollte keinen Platz in einem Verlag haben, für den wir gerne und mit großem Engagement schreiben."

Woody Allen ist kein gerichtlich verurteilter Sexualstraftäter. Sein Verhalten der damals siebenjährigen Dylan gegenüber wurde jedoch bereits von einem amerikanischen Gericht als "grob unangemessen" bezeichnet ("grossly inappropriate"), weshalb Maßnahmen ergriffen werden müssten, "um sie zu schützen". Allen selbst hatte, nachdem Dylan Farrow die Vorwürfe im Rahmen der MeToo-Debatte 2017 erneut öffentlich erhoben hatte, ein Statement abgegeben, in dem es heißt: "Ich habe meine Tochter niemals belästigt – wie auch alle Ermittlungen vor einem Vierteljahrhundert geschlussfolgert haben."

Nun muss der Rowohlt-Verlag, der wie auch DIE ZEIT und ZEIT ONLINE zur Holtzbrinck Verlagsgruppe gehört, entscheiden, ob er unter dem wachsenden öffentlichen Druck an der Veröffentlichung von Woody Allens Biografie festhält. Dort aber heißt es am Montag lediglich, noch sei unklar, ob der Erscheinungstermin am 7. April zu halten sei. Da der amerikanische Verlag die Rechte an den Autor zurückgegeben habe, kläre man – "wie die anderen europäischen Verlage" – nun die Rechtelage.