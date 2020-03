Die US-amerikanische Hachette-Verlagsgruppe hat angekündigt, die Memoiren Apropos of Nothing des Regisseurs Woody Allen nicht zu veröffentlichen und alle Rechte an den Autor zurückzugeben. Nach Mitarbeitergesprächen sei die Unternehmensführung zu dem Schluss gelangt, dass eine Veröffentlichung nicht durchführbar sei, hieß es in einer Mitteilung. Das Buch sollte ursprünglich im April 2020 erscheinen.

Aus Protest gegen die Veröffentlichung der Autobiografie hatten am Donnerstag Dutzende Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der Verlagsgruppe in New York und Boston die Arbeit niedergelegt. Zuvor hatten Allens Sohn Ronan Farrow und seine Adoptivtochter Dylan Farrow die Veröffentlichung auf Twitter kritisiert. Dylan Farrow erhebt seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen.



Auf den Erscheinungstermin der deutschsprachigen Ausgabe des Buches haben die Entwicklungen in den USA keine Auswirkungen, sagte eine Sprecherin des Rowohlt-Verlages in Hamburg. Das Buch mit dem Titel Ganz nebenbei werde wie geplant am 7. April erscheinen. "Die Vorwürfe gegen Woody Allen sind seit Anfang der 1990er Jahre bekannt, sie sind umfassend untersucht und schließlich entkräftet worden", hieß es weiter.