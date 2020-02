Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.

Expertinnen und Experten aus Soziologie, Anthropologie und Sprachwissenschaft werden nach dem Ende der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien Zeugen eines absurden Experiments: Filme werden auf Bosnisch und Serbisch untertitelt und andersherum und wieder andersherum. Vehement wird, wo es geht, in "drei" Sprachen für nationale Ordnung und ums Auseinanderfabulieren gerungen, seit die Dayton-Verfassung glaubhaft drei Amtssprachen geschaffen hat. Sogar auf Zigarettenschachteln wird "dreisprachig" vor den Folgen des Nikotinkonsums gewarnt. Dabei steht da – das garantiere ich euch als Slawistin – dreimal der phonetisch genau selbe Satz, nur einmal in kyrillischer Schrift.

Dass Rauchen schädlich ist, kann man ja nicht oft genug schreiben. © privat

Man nimmt eine Sprache, die von einer heterogenen Gruppe gesprochen wird (auch wenn einige Begriffe in den Untergruppen unterschiedlich benutzt werden können), mit der unterschiedlich gedacht, geglaubt und gefühlt werden kann. Dann feiert und betont man religiöse beziehungsweise ethnische Unterschiede, also die Inhalte, die im Benutzen dieser Sprache zustande kommen (weil der ideologische Kleber "Sozialismus" porös geworden ist), spielt diese Unterschiede schließlich so lange hoch und gegeneinander aus, bis sich allgemeines Befremden unter den Mitgliedern dieser heterogenen Gruppe breit gemacht hat, um sie dann durch Infusionen nationalistischer und religiöser Ideologien zu spalten, abzugrenzen und neu zu organisieren. Das nennt man dann Unabhängigkeit!

Sprache soll sagen, wer du bist. Und streiten wir nicht auch gerade hier in Deutschland um jeden Begriff, damit wir diskriminierungsfrei denken, sprechen und leben können? Die große Frage dabei ist, ob es ausreicht, zum Beispiel "Afro-Deutscher" zu sagen und trotzdem "Nxxxx" zu denken? Gelingt es mir, allein durch die gelenkte Benutzung der Sprache Menschen zum Umdenken zu bewegen? Also: Wenn die Eltern oder erwachsenen Menschen um einen herum zum Beispiel das N-Wort nicht mehr benutzen, auch wenn sie vielleicht weiterhin insgeheim "Nxxxx" denken, obwohl sie "Afro-Deutscher" sagen, wird das Wort und die Bedeutung von den Kindern jedenfalls nicht mehr imitiert und verinnerlicht. Es könnte ein, zwei oder sogar mehr Generationen dauern, bis das Gefühl, das das N-Wort in seiner kolonialistischen Bedeutung hervorrufen kann, ebenfalls verschwindet.

Emma Braslavsky schreibt, kuratiert, inszeniert. 1971 in Erfurt geboren. Macht sich seitdem einen Kopf um Sinn und Zukunft der Menschheit, tüftelt, grübelt, aber gibt nicht auf. Veröffentlicht hat sie dazu Bücher wie "Aus dem Sinn" (2007), "Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik" (2008), zuletzt "Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen" (2016, Suhrkamp). Sie gibt auf Suhrkamps Logbuch Ratschläge zur Verbesserung der Weltlage oder reist mit "Agent Zukunft" durch Manifeste und Utopien. zur Autorenseite

Genau so kann das Auseinanderdenken einer gemeinsamen Sprache irgendwann dazu führen, dass sich eine zunächst nur behauptete Spaltung noch weiter vertieft. Dass Sprache zum Denken wird.

Aber Denken und Sprache sind noch komplexer verwoben. Unsere Denkweise und unser Handeln konstruieren sich eben nicht ausschließlich über Sprache, denn Sprache selbst ist ja wiederum auch das Ergebnis unseres Denkens. Es ist ein Teufelskreislauf. Anfang der Neunzigerjahre stritten Judith Butler und Seyla Benhabib über die Frage, ob ein Mensch aufgrund einer Absichtlichkeit spricht und diese Absichtlichkeit (Intentionalität) seine Identität eher bestimmt (Benhabib) oder ob ein Mensch keine Intentionalität besitzt (also nicht vorsätzlich handelt), erst am Sprechakt (also durch Benutzung der Sprache) seine Absichten, sein Handeln, ja seine Identität ausgerichtet und geformt werden (Butler). Das Auseinanderbrechen eines nicht zuletzt pluralistischen Projekts wie Jugoslawien beweist deutlich, dass beide Auffassungen paradoxerweise stimmen müssen. Denn an einer Sprachverwirrung vor 1991/92 scheiterte der Vielvölkerstaat ja nicht, sondern an einer Ethnifizierung. Aber das (durch die Sprache geschehene) Denken sorgt dafür, dass das Scheitern in der Sprache vollzogen wird.

Wie der "Fall Jugoslawien" so schön demonstriert, erklärt sich die Geschichte der Menschheit insbesondere durch die Schichtung der Trümmer von Gebäuden, die versuchten, deren Vielfalt unter ein Dach zu bringen. So genannte "hohe Zivilisationen" scheiterten am Zenit ihrer höchsten Komplexität und Vielfalt, für die ihre Regel-, Schalt- und Denkwerke nicht ausgerichtet waren. Wir kommen einfach nicht durch diesen engen Flaschenhals. Deshalb ist für mich der "Fall Jugoslawien", ja der Balkan insgesamt, ein wichtiges Lehrstück für die Zukunft Europas.

Eine bosnische Zukunftsfraktion für den Balkan

2012 hielt ich mich auf Einladung des Goethe-Instituts, des Sarajevo Open Centers und des Literaturnetzwerks Traduki einen Monat lang in Sarajevo auf. Ich durfte in der Innenstadt eine geräumige Wohnung beziehen, gleich gegenüber von Franz & Sophie, einem der heute berühmtesten Teehäuser auf dem Balkan, damals gerade ein Jahr alt, betrieben vom Tee-Sommelier Adnan Smajić, und mit einem derart starken WLAN ausgestattet, dass ich glücklicherweise noch in meiner Wohnung darauf zugreifen konnte.

In seinem Teehaus, im PEN-Zentrum, zufällig in der Stadt, überall traf ich auf spannende, engagierte Leute, die an neuen Projekten, an der Zukunft arbeiteten. Überall redeten und planten sie miteinander, sie taten, was in ihrer Macht stand. Und wenn ich’s nicht schon vorher gewusst oder gelesen hätte, ich hätte auf der Straße nicht erkennen können, dass weit über 90 Prozent der Menschen hier Muslime sind. Für mich sind sie Europäer, die eine südslawische Sprache sprechen und im Süden Europas wohnen. Rein optisch hätten sie auch Griechen oder Italiener sein können. Sie verdrängten den Krieg aus der Gegenwart.

Hier kam mir die Idee für das Projekt Balkan Utopia. Ich traf mich mit Journalist*Innen, Schriftsteller*Innen, Künstler*Innen, Fotograf*Innen, Kurator*Innen, Professor*Innen, Personen des gesellschaftspolitischen Lebens (wie im Sarajevo Open Centre) und stellte ihnen zwei Fragen: 1) Wie stellst du dir Bosnien und den Balkan in 50 Jahren vor? 2) Welchen nächsten Schritt würdest du gehen, um dieser Vision näher zu kommen? Daraus habe ich nun 22 Interviews ausgewählt und ungekürzt online gestellt. Eine bosnische Zukunftsfraktion für den Balkan. Blöderweise war meine Kamera damals kaputt, ich musste diese Recherche mit meinem damaligen (alten) Nokia-Handy durchziehen. Ich entschuldige mich für die Qualität, aber um scharf zu sehen, braucht ein Mensch ja vor allem seinen scharfen Verstand. Und immerhin geht es hier – genau – um Sprache.



Obwohl die Visionen unterschiedlich, manchmal sehr persönlich sind, sie treffen sich in einem gemeinsamen Wunsch: Menschen von ihren ethnischen, religiösen und nationalistischen Etiketten zu lösen. Doch wie etablieren wir realistisch ein neues Bewusstsein (und keine Moral), das Vielgestaltigkeit (wieder) harmonisieren und Unterschiede oder verschiedene Meinungen als Bereicherung vermitteln kann?

Eine Interviewpartnerin, Amila Ramović, ist Geschäftsführerin der Sammlung Ars Aevi. Die Sammlung internationaler zeitgenössischer Kunst ist wie ein dynamischer planetarer Organismus konzipiert, der sich als transnational verstanden wissen will, als quasi neuronales Netz für aktuelle künstlerische Positionen. Aber wie etabliert man auch ein transnationales Museumsprojekt in einer religiös und nationalistisch zerklüfteten Region? Ars Aevi will Quelle für ein neues Verständnis europäischen Zusammenlebens sein, ein Paradigma für eine international agierende offene Gesellschaft. Sarajevo ist dafür eigentlich der ideale Ort: Zur Zeit der Olympischen Spiele 1984 hatte Enver Hadžiomerspahić hier bereits zwei Auflagen der Yugoslaw Documenta erfolgreich durchgeführt. Der quirlige kreative Elan der Stadt ließ ihn damals schon über eine neue Form von "Museum" nachdenken, das in Sarajevo seinen Anfang nehmen und von dort aus wie ein bewegliches Nervensystem internationalen Kunstschaffens weiterwachsen sollte. Doch eine dritte Auflage der Yugoslaw Documenta wurde durch Ausbruch des Krieges in Kroatien vereitelt.