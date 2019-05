Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.



Und dann bleibt er stehen und betrachtet ein Blatt und erkennt im Fehler die Schönheit. Die Kinder sagen, naja, ein Blatt. Sie denken an das 1.000-Teile-Puzzle der Hagia Sophia zu Hause, das noch lange nicht fertig ist. Schon wieder verwechseln sie die Geest mit der Marsch und die Marsch mit der Geest. Die eine ist flach, die andere ist es nicht. Er wird ungeduldig, Endmoräne, sagt er, und die Kinder denken an einen Fisch, Schwemmland, sagt er, und Eiszeit und seht euch doch mal um. Die Kinder trotten in Gummistiefeln über den Weg, es geht wie immer am Sonntag, auch wenn die Mutter eine alte Schulfreundin in Süddeutschland besucht, nach dem Internationalen Frühschoppen in den Wald, der hier Brook heißt. Er sieht Vögel, die fortgeflogen sind, wenn die Kinder ihre schweren Köpfe in den Regen gehoben haben. Ein Eichelhäher, ein Kiebitz, eine Bachstelze. Im Wollgras steht ein Weidenröschen. Wir brauchen keinen Schirm, wir haben Kapuzen. Es ist eine Erlösung, wenn er auf seine Uhr sieht, die sich, bewegt man sie, selbst aufziehen kann, und darüber nachdenkt, wo er das Auto geparkt haben könnte.



Auf dem Rückweg wird er beim sonntagsoffenen Konditor Kuchen kaufen. Mit Schlagsahne, denn ohne sie ist ein Sonntag kein Sonntag. Er hat wieder Steine gesammelt und sortiert sie zu Hause aufs Fensterbrett. Eine morsche Baumwurzel erklärt er zum Kunstwerk. Seht sie euch an. Er ist der Vater, den er selbst nie hatte, weil sein Vater bei der SS war und im Feld schon bald lungenkrank wurde. Am Nachmittag, wenn der Regen Bäche aufs Fenster gießt, klebt er Transparentpapier von der Rolle auf den Tisch und zeichnet mit Zeichenleiste, Dreikantmaßstab und Rapidograph den Aufriss eines Gebäudes. Das ist sein Beruf. Vors Gebäude zeichnet er zwei Männer, die sich streiten. Das ist der Spaß an seinem Beruf. Die Kinder dürfen zusehen, wenn er einen Fehler am Gebäude mit der Rasierklinge vom Papier schabt, aber mucksmäuschenstill auf Strickstrumpfspitzen, und nicht am Tisch rütteln, sonst verwackelt der Strich.



Von der Sahne isst er den größten Teil, doch die Kinder bekommen den Kuchenkanten, den er nicht mag. Wenn er die Beine hochlegt, dürfen sie zu Fallerbahn und Fischertechnik, zu Fimo, Fang-den-Hut und Fix und Foxi. Zur Tagesschau müssen sie den Schlafanzug angezogen haben, die Zähne können sie danach noch putzen. Der Fernseher knistert, als zische eine Kerze in seinem Inneren, bevor Wilhelm Wieben im schwarz-weißen Grieß erscheint.



Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater Hamburg, an der Schaubühne Berlin, an den Schauspielhäusern in Hamburg engagiert. Zugleich arbeitete er als Theaterregisseur. Im März 2017 wurde sein Debütroman "Ein fauler Gott" im Suhrkamp Verlag veröffentlicht. Der Roman stand im Juni 2017 auf der SWR-Bestenliste, erhielt den Publikumspreis beim Franz-Tumler-Literaturpreis, und stand auf der Shortlist des Aspekte Literaturpreises. In seiner Freizeit fährt Stephan Lohse Skateboard auf dem Dach eines Supermarktes. Er lebt in Berlin. zur Autorenseite

Nach dem Wetterbericht schickt die Tagesschau ein Morsezeichen aufs Meer und er die Kinder in die Betten. Bevor er schlafen geht, macht er Gymnastik am offenen Fenster, rollt die Schultern und streckt den Hals, nutzt Damenhanteln, schöpft Atem für die Nacht. Dann träumt er von Phosphorbomben und verkästen Schrumpfleichen, vom heißen Sturm, unter dem die Stadt zu rosafarbenem Staub zerfällt, träumt vom Gerücht, seine Mutter und zwei seiner Brüder lägen tot vorm Haus und hielten sich noch immer an den Händen. Er träumt vom Delirium, das ihm drei Tage die Sprache verschlägt, und das ihm am Ende seines Lebens deshalb nicht fremd sein wird. Zum Frühstück macht er Witze. Doch die Kinder verstehen sie nicht, sie sind noch halb im Schlaf. Er packt die Aktentasche (Zeichenleiste, Dreikantmaßstab, Rapidograph) und bricht auf zu einem anderen Leben am gegenüberliegenden Ende der Stadt. Seid nett in der Schule.

Am Abend rollt er den Wagen auf die Einfahrt, als atme er aus. Es ist spät geworden, die Kinder liegen schon in den Betten, die Nachbarin hat sich gekümmert. Langsam wird es Zeit, dass eure Mutter zurückkommt. Bei der Nachbarin brennt noch Licht. Er geht in den Garten und ummauert im Schein ihres Lichtes einen Rosenstock mit Steinen aus dem Brook. Dann verschwindet er. Zum Frühstück macht er heute keine Witze, sondern schmiert nur stumm die Stullen. Nach der Schule hole ich Mutter vom Bahnhof ab, wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Die Bundesbahn hat Verspätung und er erklärt ihnen den Verkehrsknotenpunkt Bebra. Als der Zug endlich einfährt, hebt er die Mutter vom Tritt und küsst sie, bis die Kinder sich schämen. Im Auto verschenkt sie kleine Puppen aus dem Schwarzwald und erzählt, dass die alte Schulfreundin schon zu Mittag drei Gläser Bier trinkt. An einer roten Ampel lachen sie.



Unsere Schriftstellerplattform "Freitext – Feld für literarisches Denken" gibt der literarischen Weltsicht Raum. Hier schreiben Schriftstellerinnen und Schriftsteller regelmäßig und fortlaufend über Politik, Gesellschaft, Literatur – und ihr Leben. Alle Freitexte

Zu Hause macht er ein Foto von seiner Familie und lässt es so aussehen, wie es aussehen muss. Er wird die Aufnahme später ins Album kleben, zwischen Spinnenblättern auf grünen Karton, ins Archiv seines Lebens. An dessen Ende blättert er darin, verblüfft, dass dies nun angeblich schon alles gewesen sein soll. Es fehlt eine Reise nach Alaska, es fehlt der Bau einer Kirche, es fehlt ein drittes Kind. Es fehlt ein Pflaumenbaum im Garten, der weit übers Dach reicht, und es fehlt ein Foto von der Nachbarin im Album. Seit dreißig Jahren ist sie seine Freundin. Sie verrät es den Kindern am Tag seines Todes. Zwei Tage zuvor, als er noch glaubt, dass das Altern aufzuhalten sei, solange nur die Knie mitmachen, ruft er nach ihr. Es ist ein Ruf in höchster Not und er wird sein letztes Wort sein.

Lesen Sie hier alle Artikel auf Freitext, der Schriftstellerplattform von ZEIT ONLINE.