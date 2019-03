Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.

"C'est la guerre", murmelt eine Frau und zieht ihre kleine Tochter an den Polizisten vorbei, die in einer langen Reihe, ausgestattet mit Gummigeschossen und Schutzschilden, den Boulevard de Rochechouart absichern gegen die in gelben Westen vorbeiziehenden Demonstranten. Paris ist ein Fest fürs Leben, das hat schon Hemingway gewusst, nur ist nicht jedes Fest eine Freude und wenn doch, so folgen Kollateralschäden gern unmittelbar, die von Kopfschmerzen bis hin zu zerstörten Wohnzimmern reichen können. Diese Wohnzimmer liegen derzeit vor allem in traditionsreichen Brassieren an den Champs-Élysées, und die Kopfschmerzen erwischen gern auch jene, die gar nicht mitgefeiert haben, ob sie nun Emmanuel Macron oder Édouard Philippe heißen. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen während der Gilets-jaunes-Demo am 16. März haben sie nun, eine Woche später, nicht nur die Champs-Élysées für den Demonstrationszug sperren lassen, sondern sogar die militärische Antiterroreinheit Sentinelle ins Krisengebiet des Pariser Luxusarrondissements Nummer acht geschickt, um die französische Bourgeosie gegen die Gelbwesten zu schützen.

Hier im neunten Arrondissement wirkt im Moment alles ruhig, nur an einer Straßenecke bricht Hektik in einer Menschenmenge aus. Als ich mich nähere, sehe ich die gewaltigen Grabbeltruhen, vollgestopft mit Unterhemden und T-Shirts für einen Euro, die zum Teil wie zerfleddertes Aas über die Straße verstreut sind. In der pittoresken Haussmannschen Straße, in der die Studios vermutlich um die 10.000 Euro pro Quadratmeter kosten, ist der Bedarf nach billigen Textilien groß. Über uns summt monoton ein Hubschrauber. Das ist Paris an einem Samstag.

Nora Bossong wurde 1982 in Bremen geboren, sie schreibt Gedichte, Romane und Essays. Im Hanser Verlag erschien der Gedichtband "Sommer vor den Mauern" (2011) und die Romane "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (2012) und "36,9°". 2017 erschien der Reportagenband "Rotlicht", 2018 der Gedichtband "Kreuzzug mit Hund". zur Autorenseite

Nicht nur in der Liebe gilt, dass gerade das begehrenswert erscheint, was sich rar und teuer macht. Am Donnerstag war der Eiffelturm gar im Vollmond zu sehen, und schon meint man wieder zu wissen, wofür man die exorbitante Miete zahlt, die finanziell diverse Genicke bricht, warum man sich um 18 Uhr in eine überfüllte Metro quetscht, und auch, dass die Aussicht auf den Eiffelturm von Touristenmassen eingeschränkt ist und man auf dem kurzen Weg von der Metrostation zum Jardin du Trocadéro wider Willen drei Schlüsselanhänger und einen Selfiestick erworben hat: egal. Eiffelturm. Mondschein. Glück. Die Ausflugsfähren heißen Brigitte Bardot und Edith Piaf, die lädierten Champs-Élysées sind vom Jardin du Trocadéro aus nicht zu sehen.

Neben Eiffelturm, Notre Dame und Sacré Coeur sind vor allem die vorbeifahrenden Polizeikarawanen als Selfiemotiv derzeit sehr beliebt oder die Polizistenreihen, die in ihrer Montur an eine moderne Version jener Römer denken lassen, die Obelix einst mit großem Vergnügen zusammengeschlagen hat. Auch das Kleinstgewerbe hat sich bereits auf den neuen Samstagstourismus eingestellt: Auf den Treppen vor Sacré Coeur verkauft ein Straßenhändler gekühltes Bier an die Demonstranten, und die Handysticks kommen hier vor allem zum Einsatz, um als Ein-Personen-Team Berichte über die Demo in die eigene Smartphonekamera zu sprechen.

Während die Demonstranten zu Eye of the Tiger ihre Fahnen und Plakate schwenken, wird mittels Algorithmen die Grand débat, die landesweite Demokratiedebatte, ausgewertet, die Macron angestoßen hatte. Die Algorithmen könnten vermutlich nicht immer jeden Flüchtigkeitsfehler richtig einordnen, bemerkte vor zwei Tagen Le Monde in einer Polemik, Fragen nach Finanzierung, financé, würden dadurch schnell zu einem Rosenkrieg mit dem fiancé, dem Verlobten. Macrons Doppelstrategie gegen die Staatskrise jedenfalls, die Melange aus Armee und Grand débat, aus Grande-Nation-Autoritarismus und deliberativer Demokratie, stößt nicht bei allen auf Begeisterung, den Linken ist es zu rechts, den Rechten zu links.

Es ist nicht das erste Mal, dass für innenpolitische Unruhen in Frankreich das Militär eingesetzt wird, 1992 etwa schickte der einstige Premierminister Pierre Bérégovoy Armeeeinheiten gegen einige Lkw-Fahrer ins Feld oder vielmehr auf die Autobahnen, wo die Lkw von ihren Fahrern einfach stehen gelassen wurden, um gegen die Einführung der permis à point zu protestieren. Und doch sind die Bilder einfach zu groß, zu aggressiv: auf der einen Seite jene Demonstranten, die immer wieder mit Revolutionsikonografie spielen, dabei allerdings die Historie recht frei auslegen, auf der anderen die Gendarmerie und Polizeibeamten am Rand der Gelbwestendemo in ihren schusssicheren Uniformen, die Asterix und Obelix endlich in die Knie zwingen wollen. Und Macron als Gaius Julius? Kann das gut gehen?

Die entscheidende Frage ist vielleicht eher, was man unter gut versteht. In Bezug auf Macron können das schon mal ziemlich unterschiedliche Ansichten sein, je nachdem, ob man mit Deutschen oder Franzosen spricht. In Deutschland, wo die großen arbeitsmarktpolitischen Reformen länger zurückliegen, dafür Polen und Ungarn mit ihren europafeindlichen, nationalistischen Regierungen näher, erfreuen sich Macrons emphatische Pro-Europa-Reden einiger Beliebtheit. Bei den meisten meiner Pariser Bekannten, aber auch in der Presse hier verfängt seine Rhetorik weit weniger, man schimpft eher auf den Rückbau des Sozialstaats unter diesem Präsidenten und auf eine Gesellschaft, die so wenig durchlässig ist wie eine Pariser Haustür ohne den richtigen Code.

Eine politische Mitte wie jene um Macron, die sich weder rechts noch links meint, die aber vor allem im eigenen Land unbeliebt ist; dazu nicht endende Straßenproteste; eine antielitäre, antikosmopolitische Wut, die leicht in alte antisemitische Stereotype kippt, obwohl es doch eigentlich die Hauptstadtmieten sind, gegen die man angeht, gegen die Undurchlässigkeit der gesellschaftlichen Klassen, nicht zuletzt auch den Ausverkauf der Lebensrealität durch einst sich nahbar gebende Konzerne wie Airbnb. Das, was in Paris derzeit zu beobachten ist, ist wohl eine europäische Krise in französischer Synchronisationsfassung. Für die Untertitel braucht es aber mehr als gute Grammatik, nämlich auch einen unverkitschten Blick auf die Geschichte und eine Idee für die Zukunft, die konstruktiver ist, als nur gegen die Gegenwart zu sein.



