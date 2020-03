Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.

In New York ist der Prozess gegen den einflussreichen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein mit dem Schuldspruch durch die Geschworenenjury (in zwei von drei Anklagepunkten) zu Ende gegangen. In der kommenden Woche folgt die Verkündung des Strafmaßes für den Mann, dem Dutzende Frauen vorwerfen, sie sexuell belästigt beziehungsweise vergewaltigt zu haben.

Nach mehr als zwei Jahren der #MeToo-Bewegung ist das auch ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen. #MeToo hat etwas ins Zentrum des öffentlichen Bewusstseins und der öffentlichen Diskurse gerückt, das vorher beschwiegen wurde oder mal als Kavaliersdelikt, mal als praktizierter pädagogischer Eros durchging. Die Öffentlichmachung der vielen einzelnen Grenzfälle war notwendig; hinreichend ist sie nicht. Denn die Frage nach den Machtdispositiven und -asymmetrien und die nach den strukturellen – sozialen, kulturellen und ökonomischen – Weichenstellungen stellt sich ja eben nicht allein in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, auf den Grenzfall eines strafbaren Missbrauchs.

Dagmar Leupold Geboren 1955, studierte in Marburg, Tübingen und New York Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft. Promotion (PhD) 1993 an der Graduate School der City University of New York. Seit 1985 freie Schriftstellerin. Zuletzt veröffentlichte sie im Jahr 2019 den Roman "Lavinia" im Verlag Jung und Jung. zur Autorenseite

Dass dieser Grenzfall speziell in Deutschland noch nicht annähernd so intensiv diskutiert wird wie beispielsweise in Frankreich, ist das eine, was hier unbedingt anzumerken ist. Dort haben Frauen wie die Schauspielerin Adèle Haenel oder die Verlegerin und Schriftstellerin Vanessa Springora nicht nur die Täter, deren Opfer sie wurden, klar benannt, sondern auch die Analyse des subjektiv Erlebten im Kontext struktureller, gesellschaftlich sanktionierter oder tolerierter Gewalt selbst vorgenommen. Eine solche Personalunion wünschte man sich hierzulande auch.

Das andere sind strukturelle Benachteiligungen und erschwerte paritätische Teilhabe. Dieser Tage ist die deutsche Übersetzung einer Studie der britischen Journalistin Caroline Criado-Perez zur Unsichtbarkeit von Frauen in einer für und von Männern designten Welt erschienen und findet viel Beachtung. Wohl weniger, weil die Autorin von Unsichtbare Frauen rhetorisch brillant oder polemisch argumentiert. Im Gegenteil, sie zeigt anhand von Statistiken und Erhebungen eher nüchtern auf, wie in allen Bereichen – Alltag, Arbeitswelt, Design, öffentliches Leben und in der Medizin – der male default gilt, also das Männliche als Prototyp, als Standard und als Bemessungsgrundlage.

Es mag in manchen Fällen einfach nur lästig sein, wenn etwa Regale so entworfen werden, dass eine durchschnittsgroße Frau die oberen Ablagen nicht erreicht. Aber spezifisch geschlechtsbedingte Unterschiede nicht zu berücksichtigen, kann für Frauen in anderen Fällen durchaus lebensgefährlich werden, wie Criado-Perez mit Beispielen aus dem Bereich der pharmazeutischen Forschung und der medizinischen Praxis eindrucksvoll belegt. Was vermeintlich harmlos mit Worten beginnt – "Mann" und "Mensch" sind in vielen Sprachen identisch, die Frau im Englischen nur ein Ableger des Mannes – korrespondiert so auf traurige Weise mit Simone de Beauvoirs 1949 getroffener Feststellung, "die Menschheit ist männlich, und der Mann definiert die Frau nicht als solche, sondern im Vergleich zu sich selbst".

Criado-Perez findet eine faszinierende Vielzahl weiterer Beispiele, wohin diese sprachlich grundierte Wahrnehmung führt: Sie zitiert Studien darüber, dass ausgestopfte Tiere "super-feminin" sein müssten, damit auf sie nicht als "er" rekurriert würde. Sie nennt Beispiele für eine verbreitete One-size-fits-men-Denkweise, die etwa Polizistinnen Rückenprobleme beschert, weil sie sich von männlichen Kollegen nicht nur durch Gewicht und Größe, sondern auch – überraschenderweise! – durch Brüste unterscheiden. Die aber haben die Hersteller von Polizeischutzwesten bei Konzeption und Produktion nicht mitgedacht. Ein Umstand, der Criado-Perez zu der ironischen Diagnose veranlasst, es handele sich bei so viel Verweigerung wohl um das "Henry-Higgins-Syndrom"; frei nach dem Musical My Fair Lady, wo Professor Higgins‘ arrogante Bildungsoffensive am Eigensinn seiner Schülerin scheitert, was diesen zum Ausruf bringt: "Why can’t a woman be more like a man?"

Ein weiteres Beispiel führt noch tiefer ins Thema unsichtbare Frauen: Criado-Perez spricht hier von einer männlichen "Zonierung" der Städte. Mit der industriellen Revolution setzt die Trennung von Wohn- und Arbeitsort ein und die Bevorzugung klassischer männlicher Bedürfnisse schreibt sich tief in die Gewebestruktur urbaner Räume ein. Deswegen kann auch ein solch banaler und pragmatischer Vorgang wie Schneeräumen sexistisch sein: Vorrang haben die großen Verkehrsadern, hauptsächlich genutzt von Pendlern zur Arbeit. Weiblich konnotierte Tätigkeiten bedingen dagegen – als Folge einer immer noch existierenden Ungleichverteilung von Haushaltsarbeit – oft komplexere Arbeitswege, die auch zu Fuß und mit öffentlichen Transportmitteln bewältigt werden, zur Kita nämlich oder, auf dem Rückweg, zum Supermarkt. Die schwedische Stadt Karlskoga, auch davon weiß Criado-Perez zu berichten, drehte die Reihenfolge irgendwann um, räumte erst die Bürgersteige, dann die Straßen. Und, siehe da, die Zahl der auf Schnee und Glatteis verunfallten Frauen ging drastisch zurück.