Pubertierende sind faul. Zu faul für vollständige Sätze, deshalb schreiben sie Lyrik. Exemplarisch haben wir hier vier berühmte Beispiele für Pubertätslyrik in ihrer Originalversion versammelt, über die dann später umsichtige Lektorinnen und Lektoren noch einmal "kurz drüberhuschen" mussten.

1.

Akne

Akne y Bartflaum

Bartflaum

Bartflaum y Steffi Kleinkämpers ausbleibendes Grüßen im Bus vorletzten Dienstag

Akne

Akne y una 4- in Spanisch

Akne y Bartflaum y eine vollkommene falsche Einschätzung der Anzahl von Menschen, die Camus’ Der Fremde "richtig, also ich meine: so richtig verstehen"

y un masturbador

(Eugen G., 15 Jahre)

2.

Wenn man kein Englisch kann,

morgen Englischarbeit zu schreiben,

die nicht mit Reli auszugleichen ist.

Bei Hitze ein Bier sehn,

aber Bier heimlich noch überhaupt nicht zu mögen.

Einen neuen Gedanken zu haben,

der nicht besonders neu ist

und nicht besonders ein Gedanke.

Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören

und sich sagen: das sind keine Wellen, ich bin nicht auf Reisen, ich bin nie auf Reisen, nur letzten August in Dänemark, mit den Eltern, das zählt nicht, das zählt ja nicht.

Sehr schlimm: nicht eingeladen sein,

wenn zu Hause die Räume stiller,

der "Kaffee" wirklich nur Kaffee

und keine Unterhaltung möglich ist.

Am schlimmsten:

Dr. Sommer glauben,

dass es für alles Verständnis gibt

und die Welt selbst für Spastis leicht.

(Gottfried B., 14 Jahre)

Tilman Rammstedt geboren 1975 in Bielefeld, studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Für seine Romane und Erzählungen wurde er mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2008 erhielt er den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis. Zuletzt veröffentlichte er den Roman "Morgen mehr" (2016) bei Hanser. Er lebt in Berlin.

3.

Es ist ein hartes life.

Die auf Widerruf gesnoozte Zeit

wird sichtbar auf dem Display.

Bald musst du den Schuh schnüren

und den fucking zweiten, so wie du dein Glück kennst, dann wahrscheinlich auch noch.

Denn die Eingeweide sind fischig geworden und kalt.

Ärmlich schwappt das Licht der Lavalampe.

Dein Blick stolpert über die Kratzer:

die auf Widerruf gesnoozte Zeit

wird sichtbar auf dem Display.

Drüben verfällt dir die Geliebte einem aus der 12,

er steht auf ihr "wehendes Haar" (sic!),

er fällt ihr ins Wort,

er befiehlt ihr zu schweigen,

er findet sie "sterblich" (sic!)

und "willig" (sick!)

nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.

Schnür deinen Schuh.

Den fucking zweiten halt auch noch.

Kotz im Strahl.

Lächle wie Lava!

Es ist ein hartes life.

(Ingeborg B., 16 Jahre)

4.

Es ist Unsinn

sagt die Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe.

Es ist Unglück

sagt die Berechnung.

Also, wie eben schon gesagt: Es ist was es ist

sagt die Liebe.

Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst.

Welchen Teil von "Es ist was es ist" hast du nicht verstanden?

sagt die Liebe.



Sie ist aber schon seit drei Wochen mit Gerrit Obermann zusammen, das scheint was Ernstes zu sein

sagt zumindest Timo, und der spielt mit Gerrit Obermanns Bruder zusammen Handball.

Ah, Handball

sagt die Liebe.

Außerdem bin ich mir auch selbst gar nicht so sicher, vielleicht habe ich ja auch doch noch Gefühle für Hanna Lipmanski

sagt die Unentschiedenheit.

Du, weißte, es ist halt was es ist oder was es nicht ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt, huch, so spät schon, ich muss jetzt auch mal los

sagt die Liebe.

Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung.

Tschö mit ö

sagt die Liebe.

(Erich F., 17 Jahre)