"Wat für'n Ding?", fragt die Metzgerin, pfiffiger Kurzhaarschnitt und blaue Wimperntusche, und schaut mich völlig verständnislos an.

"Ossobucco", wiederhole ich. "Ich möchte Ossobucco machen."

Pause.

"'Ne Rinderbeinscheibe", sage ich schließlich.

"Ach, sagen se dat doch gleich", stöhnt die Metzgerin und greift zum Fleisch in der Theke.

Gladbeck, circa 70.000 Einwohner, bekannt vor allem durch das Geiseldrama 1988, Dieter Degowski, Silke Bischoff, man erinnert sich.

Hier steht mein Elternhaus, hier habe ich Ende der Neunziger mein Abitur gemacht, hier lebt meine Mutter noch heute.

Rasha Khayat geboren 1978 in Dortmund, schreibt, übersetzt und lektoriert Bücher und andere Textformen. Ansonsten reist sie viel, hat ihr Zuhause aber in Hamburg gefunden. Sie veröffentlichte in Zeitungen, Magazinen und Anthologien, ehe im Frühjahr 2016 ihr Debütroman "Weil wir längst woanders sind" im DuMont Verlag erschien.

Ab und zu ziehe ich mich für kurze Zeit hierher zurück, wenn ich mal Ruhe brauche und fern sein will von der Großstadt und all ihrem Ablenkungs-Charme. Vor ein paar Wochen war es, war ich mal wieder so weit, um endlich konsequent mit dem neuen Roman voranzukommen. Der spielt ja schließlich auch im Ruhrgebiet. Da kannst du dann in Ruhe auch ein bisschen recherchieren, rumfahren, Fotos machen, mit Leuten sprechen, denke ich mir, als ich den Plan fasse. Und ganz nebenbei könnte ich meine Mutter vielleicht ein bisschen unterstützen. Für die stand Anfang Februar der Renteneintritt ins Haus. Krankenschwester in Vollzeit in einer Gelsenkirchener Klinik, das war nicht immer Spaß, aber neben aller Freude auf den verdienten Ruhestand machte ihr die Aussicht darauf, nun nicht mehr täglich ihr "Team von Wahnsinnigen" um sich zu haben, zuletzt auch zu schaffen.

Und jetzt das: Corona. Weltvirus.

Schon zu Beginn der Krise wiederholt die Mutter immer wieder: "Sei mal froh, dass du hier bist. Das wird noch ganz schön krass, glaub mir. Hier hast du wenigstens Platz, musst nicht U-Bahn fahren oder in der Bibliothek arbeiten." In den Worten schwingt natürlich auch etwas anderes mit: "Ich bin schon auch froh, dass ich jetzt nicht so ganz alleine bin." Aber meine radikal selbstbestimmte Mutter würde so etwas nie zugeben.

In der Regel befällt mich nach spätestens acht Tagen eine Mischung aus Beklemmung und Schwermut an diesem Ort der Kindheit, und insgeheim hatte ich eigentlich längst meine Abreise geplant.

Aber was soll man machen. Die Welt hat eine Vollbremsung eingelegt. Ich beschließe, auf unbestimmte Zeit zu bleiben, für mich, aber auch für die Mutter. Lasse Post erst mal umleiten, bitte Freunde, nach meiner Wohnung in Hamburg zu schauen.

Inzwischen wache ich seit fast vier Wochen jeden Morgen in meinem alten Kinderzimmer auf. Über mir ein Dirty-Dancing-Poster, an der Wand gerahmte Fotos aus einem früheren Leben. Die Dichterin als junge Frau: beim Abiball in rotem Kleid, beim Schüleraustausch in England, mit alten Schulkameraden, deren Namen ich längst vergessen habe, bei Theateraufführungen in der zehnten Klasse. Man kommt den vielen Versionen seiner selbst sehr nah.

Es dauert eine Weile, bis wir uns aufeinander einpendeln, die Mutter und ich. Zwei verschiedene Rhythmen, zwei starke Persönlichkeiten, zwei Individualistinnen.

"Was wollen wir denn heute essen?"

"Wann willst du denn heute essen?"

"Ich mach gleich mal 'ne Waschmaschine an, hast du noch Wäsche?"

"Wann wolltest du denn heute in die Stadt fahren?"

Wenn ich arbeite, klopft es gelegentlich an meiner Tür und mir wird ein Teller mit Paprikaschnitzen, einer geschälten Mandarine, Kiwischeiben und einer Handvoll Walnüssen an den Schreibtisch gereicht.

"Und, wie läuft's?"

"Brauchst du noch was von Aldi?"

"Morgen kommt die Putzfrau, räum mal dein Zimmer auf."

Plötzlich wieder Kind.

Unterdrückte leichte Genervtheit, gemischt mit Dankbarkeit und Rührung.

Die Golden Girls von Gladbeck.