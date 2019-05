Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.



Ihr lieben Deutschen und Böhmermänner!

Worüber wir in Österreich in diesen schwierigen Zeiten vor allem froh sein müssen: dass wir unseren wunderbaren Kanzler Kurz haben! Ihm gebührt nicht nur unser größter Respekt, ihm gehören auch all unsere schönen Gefühle bis hin zu den allerschönsten.

Denn er – das muss jetzt schon auch wieder einmal gesagt werden, bevor es dann eh wieder überall plakatiert wird – hat die Balkanroute im Alleingang geschlossen, versteht Ihr das endlich? Und wenn Ihr es nicht endlich versteht, Ihr Kinderkabarettisten, dann tätowieren wir es Euch irgendwann auf Eure Hochnasen, und zwar in Türkis. Den ganz Störrischen unter Euch können wir aber auch den Herrn Gabalier schicken, und der singt es Euch dann in Eure kleinen Ohrwascherl hinein, bis Ihr es Euch endlich merkt: die Balkanroute! Geschlossen! Im Alleingang! Holladiölilliö! Und nur so nebenbei: Wenn unser Herr Kanzler Kurz es will, dann schließt er dem Chinesen seine Seidenstraße auch gleich mit, und Euer Kleines Deutsches Eck natürlich auch! Und wenn er weiteres will, dann sperrt er alles wieder auf, gerade, wie es ihm gefällt! Das alles tut er natürlich mit seinen gabaliergleichen Hoden, den zertifiziert dicksten der Welt! Und jetzt fragen wir Euch: Ist das vielleicht nix? Ha?

Seit wir nämlich unseren in der ganzen neoliberalen Welt geliebten und anerkannten Kanzler Kurz haben, sind wir nicht mehr klein, sondern groß! Groß! Groß! Groß! Oder habt Ihr Ostfriesen noch nie etwas vom Großglockner gehört? Von Großarl, Großklein, Großohrhasen oder vom größten Hans Krankl aller Zeiten, Ihr Rolf Rüssmanns des flachen Witzes? Vom Großeinkauf beim Discounter, von großbusigen Kellnerinnen im Bierzelt oder unseren Großbuchstaben in der Buchstabensuppe, mit denen wir über Euch Eisbeinesser jeden Tag nur lachen: "HH!" Und wenn wir nicht lachen über Euch, dann überkommt uns der Schrei der Fassungslosigkeit: "AH!"



Manfred Rebhandl Manfred Rebhandl lebt in Wien. Er schreibt Krimis und Reportagen für zahlreiche deutschsprachige Zeitungen und Magazine. Zuletzt erschien von ihm "Biermösel – Die Kultkrimis in einem Band" (Haymon Verlag 2019). zur Autorenseite

Fassungslosigkeit nämlich darüber, dass Ihr einfach nicht aufhören könnt, Nazis im wunderschönen Land von unserem wunderschönen Kanzler zu suchen und zu finden! Dabei ist es doch sehr grundsätzlich so: Was soll denn das überhaupt sein, ein Nazi? Ist einer gleich ein Nazi, nur weil er mit drei Fingern gerne drei Bier bestellt und sein herrliches Land der Berge an irgendwelche dahergelaufenen Russinnen mit dreckigen Zehennägeln verkaufen will? Es ist doch wohl eher das genaue Gegenteil der Fall, jetzt mal historisch gesehen!

Und apropos "historisch gesehen": Sehr grundsätzlich ist es doch so, dass es im wunderschönen Land unseres wunderbaren Kanzlers überhaupt keine Nazis gibt! Und ob es je welche gegeben hat, das ist noch längst nicht gesagt, Ihr Lügenlenins! Es gibt Goldhauben in Österreich, Trachtenstutzen, Lederhosen, rote Wangen, Watschentänze und Kuhglocken, wo es noch Kühe gibt, aber um Gottes Willen doch hinten und vorne keine Nazis! Und wenn irgendwo in den Geheimdiensten des von unserem wunderbaren Kanzler Kurz installierten wunderbaren Ex-Innenministers vielleicht – vielleicht! – doch zwei oder drei – eher zwei! – herumgesessen sind in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, dann konnte das der Herr Kanzler Kurz doch nicht wissen, weil es ja geheim war! Und Geheimnisse verrät ein Mann nicht, wurscht, ob er total besoffen oder von oben bis unten dauernüchtern ist wie unser Herr Kanzler Kurz! Sonst würde ja früher oder später jeder – und am Ende vielleicht sogar noch das Volk! - erfahren, wie bei uns Parteien über gemeinnützige Vereine finanziert werden und wer wem wie viele Millionen spendet, nur damit die Steuern gesenkt werden, das tut man nicht, dafür gibt es ein ganz großes Pfui! Pfui! Pfui!

Ihr müsst Euch also an der Tür geirrt haben, wenn Ihr von Nazis redet, die der wunderbare Herr Kanzler erst in die Regierung geholt haben soll. So ein junger Mensch kann doch noch gar nichts wissen von der Welt und ihren Nazis, die es nicht gibt, also was soll denn der jemals gehört haben von denen? Darum hört Ihr jetzt besser auf mit den Anschüttungen, Ihr Nestbeschmutzer, weil sonst spielen wir irgendwann doch noch Kameradschaftsbund mit Euch, capice?

Immerhin kommt zu uns jetzt keiner mehr herein, der einen türkischen Halbmond im Herzen trägt oder eine Ziege mit im Handgepäck führt, weil wir für die nächsten tausend reichen Jahre türkis statt türkisch sind. Und das alles, weil der Herr Kanzler Kurz – habe ich das schon erwähnt? – die Balkanroute im Alleingang geschlossen hat! Kein Muselmane kommt mehr herein, seit der Herr Kanzler es nicht mehr will, kein Turk-, Ar- oder sonstiger -mene. Zu uns kommt nur noch, wer sauber, brav und fleißig ist wie unser Kanzler selbst, wer ein abgeschlossenes Studium oder zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung hat wie unser Herr Dr. – ja, Dr.! – Kurz selbst, oder wer zumindest einen Gamsbarthut am Schädel trägt und unter dem Hut die richtige Einstellung: Mia san mia! Und alle anderen sind nix! Verstanden?

So und nicht anders steht es dann Gott sei Dank auch jeden Tag in unseren wunderbar bunten und ebenso unverkäuflichen wie unkäuflichen Tageszeitungen, die ja sowieso sofort aufschreiben täten, wenn irgendwo ein Nazi herumlaufen würde – aber das ist halt einfach nicht der Fall! Also zeigen sie stattdessen lieber und vollkommen verdient unseren wunderschönen Herrn Kanzler Dr. Kurz, seit der sich dankenswerterweise und mit all seiner heldischen Kraft auch gegen die Auswüchse im stalinistischen Wien stellt, wo sich die rotbackige Bauernwange und die Lederhose leider noch nicht vollständig gegen den tschetschenischen Rübezahlbart und den Schleier der Muselmanin durchgesetzt haben, kruzifixnocheinmal!