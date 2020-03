Dieser Artikel ist erschienen auf unserer Schriftstellerplattform "Freitext". Hier finden Sie alle Artikel.



In Bukarest, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir einen recht seltsamen Nachbarn. Nennen wir ihn Herr Toma. Als Philologin hatte ich alle Werke von Herrn Toma gelesen – er war ein prominenter Literaturkritiker und für paar Jahre Präsident der Rumänischen Akademie.



So freundlich und redselig seine Frau war, so scheu verhielt sich Herr Toma uns Nachbarn gegenüber. Er ging uns allen aus dem Weg, und nicht selten rannte er, wenn ich das Treppenhaus betrat, regelrecht davon und schloss seine Appartementtür leise, lauschte dahinter. Einmal sah ich ihn durch das dicke Glas der geöffneten Treppenhaustür: reglos verharrte er, die Wand im Rücken. Ich tat, als bemerke ich ihn nicht, obschon er, als ich die Tür schloss, direkt in meinem Rücken stand und ich ihn atmen hörte.



Dass er selbst einen flüchtigen Grußkontakt mit seinen Nachbarn mied, kam mir abwechselnd unheimlich und hochkomisch vor, wiewohl seine Frau viel von ihm erzählte – was er gern aß, über welchen Kritiker er sich gerade aufregte, dass er einen Anruf aus Frankreich bekommen habe von der Ehrenlegion und so weiter.



Dana Grigorcea 1979 in Bukarest geboren, ist eine schweizerisch-rumänische Schriftstellerin. Ihre Romane wurden mehrfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Dana Grigorcea schreibt auch Kinderbücher. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Zürich. zur Autorenseite

Als ich mal um eine Straßenecke bog, standen wir uns gegenüber. Bestürzt sprang er hinter einen Baum. Ich blieb stehen, zumal ich auch einen anderen Nachbarn antraf und wir uns länger unterhielten, während Herr Toma, mit Aktentasche und Hut, hinter dem Baum versteckt blieb und vorbeifahrenden Autofahrern das peinliche Bild eines alten Mannes abgeben musste, der einem physiologischen Bedürfnis nachgab.

Und dann kam der Tag, an dem ich im Treppenhaus auf Herrn Toma stieß und er nicht auswich, im Gegenteil, er sprach mich an und sagte, seine Frau sei gerade gestorben, ob ich sie sehen wollte.

Zum ersten Mal betrat ich also seine Wohnung. Ich zündete eine Kerze an für seine Frau, die auf dem Tisch lag, drückte mein tiefes Beileid aus und umarmte ihn. Nach und nach kamen durch die geöffnete Tür weitere Nachbarn herein, die dasselbe taten. Herr Toma ließ sich umarmen, dankte fürs Kommen und das Beileid und sprach über den Tod, wie alles kam, wie ihn alles überraschte.



Rückblickend muss ich sagen, dass mich sein Benehmen, der vertraute Umgang mit den Nachbarn, mit denen er quasi zum ersten Mal sprach, keinesfalls überraschte. Denn es ging um den Tod, vor dem wir alle gleichsam ohnmächtig sind. Vierzig Tage hing die Auferstehungsikone an unserem Eingangstor, versehen mit dem Namen der Toten: ein Brauch, wodurch man sofort sieht, wer wo gestorben ist.

Um Verstorbene anzukündigen, läuten die Kirchenglocken im Einzel- statt im Doppeltakt, ganz so wie vor der täglichen Messe, und nicht selten werden die Särge in der Nacht der Beerdigung in die Kirche gestellt, die Toten dort aufgebahrt. Ja, manche werden nach der Messe auf blumengeschmückten Pferdewagen unter Fanfaren zum Friedhof begleitet; auf dem Land ist das nach wie vor üblich, in Bukarest pflegen die Roma dieses Ritual noch.

Sterben und Tod also sind eine öffentliche Angelegenheit.



Als meine Großmutter starb, begab ich mich in der Nacht vor der Beerdigung in die Kapelle, wo sie im offenen Sarg aufgebahrt war. Sie lag links vom Eingang, rechts lag eine andere Tote. Ich erinnere mich an den Trost dieser Nacht und daran, dass die Tochter der anderen Toten ebenfalls kam und wir uns dann weinend auf der Kapellentreppe unterhielten, über das Leben der Verstorbenen, über uns, unsere Endlichkeit.

Der Leichenwagen fuhr am Tag darauf mit offenen Fenstern, und ich sehe noch die neugierigen Kindergesichter, die aus einer Straßenbahn auf die Tote schauten und mich in meiner Trauer erheiterten.

Nun erlebe ich in meiner Wahlheimat, der Schweiz, einen ganz anderen Umgang mit dem Tod. Sterben ist hier eine äußerst private Angelegenheit. Man stirbt mit größter Diskretion, die Trauergemeinde agiert dann verhalten, und überhaupt findet die Beerdigung in aller Regel nur in kleinstem Kreis statt, wie eine Peinlichkeit, über die man schnellstmöglich hinwegsehen will.



Meine erste Bekannte, die hier starb, war eine immerzu fröhliche Nachbarin mit feuerrotem Haar, die für eine Boulevardzeitung die Spalte mit den Sexratschlägen unterhielt. Ich konnte gut mit ihr reden und scherzen, so auch in der einen Nacht, als sie mit einer Champagnerflasche in der Hand auf einen Liebhaber wartete. Das war die Nacht vor ihrem Freitod mit der Sterbehilfe Exit, sollte ich später erfahren – viel später, als auch ihre Beerdigung längst vorbei war. Sie soll sehr krank gewesen sein, auch das hatte ich nicht gewusst.



"Eine schöne Leich"

"C'est terrible l'indiscretion de la mort", schrieb der rumänische Philosoph Emil Cioran in seinem Pariser Exil. Nach deren Tod erfährt man viel zu viel aus dem Leben einer Person, der Verstorbene wird regelrecht mit seinen Geheimnissen ausgestellt. Ob man also gut daran tut, zumindest den toten Körper, die sterbliche Hülle, von den Blicken fernzuhalten?



Ich bin der Meinung, dass der Anblick eines toten Körpers, dezent zurechtgemacht, ein Entschlafener also, "eine schöne Leich", wie die Wiener sagen, ein letzter Trost ist.

In der Corona-Pandemie ist in Italien der Schrecken darüber groß, dass die Menschen allein sterben, isoliert, und dass man sie ihren Familien eingeäschert übergibt. Alles geht viel zu schnell vonstatten, alles ist viel zu schnell, der Tod, seine Flüchtigkeit.



