Melodie: nach einem Choral aus dem Nürnberger Gesangbuch von 1731

Text: Nachtwächterlied aus dem 18. Jahrhundert in sieben Strophen nach Erk Böhme, Deutscher Liederhort, 1893/94



1. Strophe

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,

unsre Glock hat zehn geschlagen!

Zehn Gebote setzt’ Gott ein;

gib, dass wir gehorsam sein!

Menschen wachen kann nichts nützen,

Gott muss wachen, Gott muss schützen;

Herr, durch deine Güt und Macht,

schenk uns eine gute Nacht!



2. Strophe

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,

unsre Glock hat elf geschlagen!

Elf der Jünger blieben treu;

hilf, dass wir im Tod ohn Reu.

Menschenwachen …





3. Strophe

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,

unsre Glock hat zwölf geschlagen!

Zwölf, das ist das Ziel der Zeit;

Mensch, bedenk die Ewigkeit!

Menschenwachen …



4. Strophe

Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen,

unsre Glock hat eins geschlagen!

Eins ist allein der ew‘ge Gott,

der uns trägt aus aller Not!

Alle Sternlein müssen schwinden,

und der Tag wird sich einfinden;

danket Gott, der uns die Nacht

hat so väterlich bedacht.



Hier finden Sie die Downloads zum Singen zuhaus:

Das Lied mit Gesang als MP3 (öffnen Sie den Link, und klicken Sie dann auf den Abwärtspfeil, um die Datei als Quellmaterial zu speichern).

Das Lied als Instrumental zum Mitsingen.

Die Noten zu Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen waren eine Woche lang, bis zum 6. März, hier abrufbar.



Alle Folgen der Serie sowie weiteres Material zum Thema Musikerziehung sammeln wir auf dieser Seite.



"Wiegenlieder" ist ein Gemeinschaftsprojekt von SWR2, dem Carus-Verlag und ZEIT ONLINE.