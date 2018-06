Inhalt Seite 1 — Brusthaarrock ist voll okay Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Weil uns die Nachricht erreicht, dass die Scorpions ein letztes Album aufgenommen haben, bald ihre Gitarren einpacken und auf Abschiedstour gehen, um ihre Fans zwei Jahre lang zu beglücken, wollen wir noch einmal hinhören. Bloß, wo fängt man da an? Immerhin sind’s 40 Jahre Bandgeschichte, die die Fünf ungetrübt von Zweifeln auf den Bühnen dieser Welt verbracht haben: Klaus Meine im Spagat am Mikrofon, Rudolf Schenker gitarreschwingend daneben, während Brusthaarrock aus den Boxen schwiemelte. Musik, die eher nach Doppelhaushälfte klingt, nach ihrer Heimat nahe Hannover, über die Gottfried Benn einst notierte: "Schlechtes Klima, keine Landschaft, flach alles, riesig öde."

Ein Ort, wo Fantasien blühen von durchzechten Nächten (Blackout), grellen Großstadtlichtern (Big City Nights), stürmischem Sex (Rock You Like A Hurricane), tränenfeuchten Abschieden (Still Loving You) und unbändiger Sehnsucht (No One Like You). Vielleicht beginnt es hier: Als in den Achtzigern Westdeutschland 99 Luftballons hinterher staunte, trugen die Scorpions aus der niedersächsischen Provinz ihre Instrumente nach Amerika und Japan, spielten schmutzige Rockmusik mit Iron Maiden und Judas Priest, Def Leppard und Whitesnake. In Leder geschnürt, mit wehendem Haar. So war das, jahrelang. Mit großem Erfolg.

Wo sie auftraten, flogen überall die Löcher aus dem Käse, gleichviel, ob vor 40.000 in Rio, dreimal nacheinander im Madison Square Garden oder bald zwischen brennenden Autowracks bei Wetten Dass. Es heißt, die Band habe das Genre der "Powerballade" erfunden, darüber streiten sich ihre Fans heute noch mit denen von Bon Jovi. Und wer Klaus Meine dazu im Interview fragt, dem wird er vermutlich antworten, dass die Scorpions der Rockmusik zurückgegeben haben, was sie ehedem von ihr bekamen. Aber wer will sowas schon fragen?

Über ein Thema redet die Band sowieso lieber: Wie es war, dazumal mit Gorbatschow in Moskau, wo sie vor 250.000 Menschen Wind Of Change, die große Versöhnungshymne zwischen Ost und West, sangen und bewiesen, dass Eiserne Vorhänge auch Ohren haben. Klaus Meine sagt, die Scorpions hätten schon immer Brücken gebaut. Zwischen deutscher und amerikanischer Rockmusik, Ost und West und auch zwischen Klassik und Rock, als sie Saite an Saite mit den Berliner Philharmonikern spielten. Manche Journalisten bitten ihn dann, ob er noch die berühmten Pfeiftöne aufs Tonband oder in die Kamera trillern möge, was Meine gerne tut.