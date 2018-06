Musik: Carl Reinecke (1824–1910), Zehn Kinderlieder op. 75 Nr. 8

Text: volkstümlich







1. Strophe

Schlaf, Püppchen, schlaf, schlafe in Ruh,

schlaf, Püppchen, schlaf, und mach die Äuglein zu!

Darfst nicht lesen und schreiben,

kannst im Bettchen bleiben

morgen so wie heut,

hast dazu die Zeit.



2. Strophe

Schlaf, Püppchen, schlaf, schlafe in Ruh,

schlaf, Püppchen, schlaf, und mach die Äuglein zu!

Liegst du still und schläfst du brav,

sing ich dir vom kleinen Schaf,

sing ich dir vom Watschelgänschen

mit dem kleinen Wickel-, Wickelschwänzchen,

schlaf, mein Püppchen, schlaf!

Hier finden Sie die Downloads zum Singen zuhaus:

Das Lied mit Gesang als MP3 (öffnen Sie den Link, und klicken Sie dann auf den Abwärtspfeil, um die Datei als Quellmaterial zu speichern).

Das Lied als Instrumental zum Mitsingen.

Die Noten zu Puppenwiegenlied waren eine Woche lang, bis zum 8. Mai, hier abrufbar.



Alle Folgen der Serie sowie weiteres Material zum Thema Musikerziehung sammeln wir auf dieser Seite.

"Wiegenlieder" ist ein Gemeinschaftsprojekt von SWR2, dem Carus-Verlag und ZEIT ONLINE.