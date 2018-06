Jan Delay aus Hamburg-Eppendorf bringt Deutschland Groove und Style bei. Früher machte er Hip-Hop mit den Absoluten Beginnern. Jetzt ist er mit seinem Erfolgsalbum Wir Kinder vom Bahnhof Soul unterwegs und haut dem Publikum seine Reime und Fanfarenstöße um die Ohren. Er sei der größte selbst ernannte Charismatiker vor dem Herrn, schrieb Thomas Groß in der ZEIT .



Ende April notierte Jan Delay in seinem Blog , die vergangenen zwei Monate seien die wohl ereignisreichsten in seinem bescheidenen künstlerischen Werdegang gewesen. Unter anderem durfte er bei Wetten Dass...? auftreten. Mit "Tommy" hat er zwar nicht sprechen können, dafür hat er aber ein "fettes Foto" mit Kiss. Zwei Wochen später bekam er von Udo Lindenberg einen Echo überreicht. Außerdem hat ihn vor Kurzem die Meldung "geflasht", dass er laut einer Umfrage des Kinder-Spiegels neben Otto Waalkes zu den beliebtesten Künstlern des deutschen Nachwuchses gehört.

Wollen Sie noch mehr über Jan Delays Erlebnisse der letzten Wochen oder über seine derzeitige Tour erfahren? Vielleicht interessiert Sie auch, wie er vom Hamburger Rapper zum anerkannten Funk-Musiker wurde. Veröffentlichen Sie Ihre Fragen im Kommentarbereich unter diesem Artikel! Jan Delay wird sie im Interview am kommenden Mittwoch vor laufender Kamera beantworten. Das Gespräch zeigen wir am Tag darauf.