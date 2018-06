ZEIT ONLINE: Herr Ashkenazy, Sie setzen sich seit vielen Jahren für den Bau eines Konzertsaales in der isländischen Hauptstadt Reykjavik ein. Schwierig in diesen Zeiten. Was hat Sie dazu bewogen?

Vladimir Ashkenazy: Ich habe 1984 ein Konzert mit dem Londoner Philharmonia Orchestra in Reykjavik dirigiert, in einer Sporthalle! Einen richtigen Konzertsaal gab es dort nicht. Für die Musiker war der Auftritt wegen der schlechten Akustik eine furchtbare Erfahrung. Sie beschlossen daher, sich für den Bau einen Konzerthauses in der Stadt zu engagieren. Im Februar 1985 haben wir dann in London ein Benefizkonzert gegeben, zu dem auch Prinz Charles und seine damalige Frau Diana kamen. Es hat allerdings noch viele Jahre gedauert, bis das Projekt tatsächlich in Angriff genommen wurde. Inzwischen sind die Arbeiten fast abgeschlossen, im nächsten Mai soll Eröffnung sein. Ich werde mit dem Iceland Symphony Orchestra Beethovens Neunte aufführen.

ZEIT ONLINE: Das Konzert- und Konferenzzentrum Harpa wird vom isländischen Staat und der Stadt Reykjavik finanziert. Die globale Finanzkrise hat das Land aber an den Rand des Bankrotts getrieben. Wie hat sich das auf das Projekt ausgewirkt?

Reykjaviks Konzertzentrum Reykjaviks Konzertzentrum Das von dem dänischen Architektenbüro Henning Larsen entworfene Harpa Konzert- und Konferenzzentrum in der isländischen Hauptstadt Reykjavik soll im Mai 2011 eröffnet werden. Der Komplex, in dem sich ein Konzertsaal mit 1800 Plätzen befindet, liegt am alten Hafen zwischen der Innenstadt und dem Nordatlantik. Fassade Die Glasfassade aus Prismen mit Leuchtdioden, in denen sich Stadt und Natur spiegeln sollen, gestaltet der aus Island stammende dänische Lichtkünstler Olafur Eliasson. Eliasson entwarf bereits die Innenräume der Kopenhagener Oper und den Garderobentrakt des Opernhauses in Oslo. Finanzierung Für die Akustik des Konzertsaales in Reykjavik ist das US-Unternehmen Artec verantwortlich. Finanziert wird das Projekt von der Portus Group, die sich im Besitz der Stadt Reykjavik und der isländischen Regierung befindet.

Ashkenazy: Die privaten Sponsoren sind alle abgesprungen. Die Regierung hat dann die Finanzierung allein übernommen. Das war eine weise Entscheidung. Hätte sie das Projekt gestoppt und später wieder aufgenommen, wäre alles viel teurer geworden. Ich weiß die Haltung der Regierung in diesen Zeiten sehr zu schätzen. Für die Kultur wurden an anderer Stelle Opfer gebracht. Natürlich gab es auch Proteste von Leuten, die unter der Krise stark gelitten haben.

ZEIT ONLINE: Sie hatten sich seinerzeit auch für einen neuen Konzertsaal in Luzern eingesetzt, der dann von Jean Nouvel entworfen wurde.

Ashkenazy: Das ist ebenfalls eine lange Geschichte. Ende der siebziger Jahre zog ich mit meiner Familie in die Schweiz. Der alte Konzertsaal in Luzern war so eng, dass ein großes Sinfonieorchester kaum auf die Bühne passte. Die Kontrabassisten wussten oft nicht, wo sie ihre Instrumente hinstellen sollten. In einem Interview sagte ich damals, dass ich nicht verstünde, warum ein kulturell und materiell so reiches Land wie die Schweiz den Luzerner Festwochen, einem der wichtigsten Musikfestivals Europas, keinen besseren Saal bieten konnte. Auch hier dauerte es aber noch viele Jahre, bis Sponsoren das nötige Geld zusammengebracht hatten. Zugunsten des Kultur- und Kongresszentrums (KKL) gab ich zwei Benefizkonzerte.

ZEIT ONLINE: Mit solchen Initiativen können Künstler wie Sie die Kulturförderung wesentlich vorantreiben.