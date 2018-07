Text und Melodie: Ständchen vom Mittelrhein, nach Friedrich Silcher (1789-1860),

zweistrophige Fassung: H. Fraunhofer, 1906

Text: Friedrich Silcher (1789-1860)

Variante Schlaflied:



1. Strophe

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb,

gut Nacht, schlaf wohl, mein Kind!

Dass dich die Engel hüten all,

die in dem schönen Himmel sind!

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb,

schlaf wohl in Nächten lind!

2. Strophe

Es singt im Busch die Nachtigall

im klaren Mondenschein.

Der Mond scheint in das Fenster dir,

guckt in dein stilles Kämmerlein;

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb,

gut Nacht, mein Kindelein.



Variante Liebeslied:



1. Strophe

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb,

gut Nacht, schlaf wohl, mein Kind!

Dass dich die Engel hüten all,

die in dem schönen Himmel sind!

Gut Nacht, gut Nacht, mein feines Lieb,

schlaf wohl in Nächten lind!

2. Strophe

Schlaf wohl, schlaf wohl und träum von mir,

träum von mir heute Nacht!

Dass, wenn ich auch da schlafen tu,

mein Herz um dich, feins Lieb, doch wacht;

dass es in lauter Liebesglut

an dich derzeit gedacht.

3. Strophe

Es singt im Busch die Nachtigall

im klaren Mondenschein.

Der Mond scheint in das Fenster dir,

guckt in dein stilles Kämmerlein;

der Mond schaut dich im Schlummer da,

Doch ich muss ziehn allein!





