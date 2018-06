Der US-Komponist starb im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Oldwick (US-Bundesstaat New Jersey). Er schrieb einige der größten Ohrwürmer der vergangenen Jahrzehnte, darunter Can't Help Falling in Love für Elvis Presley, The Lion Sleeps Tonight für die Band Tokens und What a Wonderful World für Louis Armstrong.



Der gebürtige New Yorker, der 1921 in Manhattan zur Welt kam, arbeitete auch an der Musik für mehrere Broadway-Musicals mit. Das bekannteste davon war 1956 Mr. Wonderful , in dem Sammy Davis Jr. auf der Bühne stand. Einer seiner ersten Songs, Oh! What It Seemed to Be (1948), wurde von Frank Sinatra eingespielt, der bereits beim ersten Hören begeistert war.



Als Präsident des amerikanischen Berufsverbandes für Liedermacher engagierte sich Weiss jahrelang für die Verteidigung von Urheberrechten. 1984 wurde er in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.