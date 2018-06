ZEIT ONLINE: Herr Garbarek, auf den meisten Ihrer CDs spielen Sie eigene Werke. Sehen Sie sich eigentlich als Komponist?



Jan Garbarek: Wenn man darunter versteht, dass jemand mit Papier und Bleistift dasitzt, Musik schreibt und darüber nachdenkt – das bin ich nicht, da sehe ich mich eher als Musiker, der ein Instrument spielt, einen Klang erzeugt. Allerdings war ich vor einigen Jahren schon etwas irritiert, als die TONO (Anm. d. Red.: die norwegische GEMA) zu mir sagte: "Ihre Musik ist nur Improvisation". Daraufhin meinte ich: "Es ist Musik, ich habe diese Noten, diese Tonfolgen erfunden, wie ein Komponist – ich sollte etwas dafür bekommen." Aber denen war es nichts wert. Weil ein "richtiger" Komponist in ihren Augen Stunden und Stunden damit zubringt. Woraufhin ich ihnen gesagt habe, dass ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, an den Punkt zu kommen, dass ich diese Noten so spielen kann.

ZEIT ONLINE: Sie haben aber auch Soundtracks und Orchestermusik komponiert.

Garbarek: Ich kann auch am Tisch sitzen mit Papier und Bleistift. Aber ich begreife das nicht als etwas grundsätzlich Anderes, als wenn ich spiele.

ZEIT ONLINE: Vielen Hörern in Deutschland sind Sie bekannt durch Officium, ein Projekt, bei dem Sie zu dem Gesang des Hilliard-Ensembles improvisieren. Warum finden die Konzerte nur in Kirchen statt?



Garbarek: Wir haben auch schon andere Orte ausprobiert, Konzertsäle, sogar mal ein Zelt mit Soundanlage. Aber das funktioniert nicht. Die richtige Magie entsteht erst, wenn diese Atmosphäre da ist, dieser große Raum, in dem sich die Klänge mischen.

ZEIT ONLINE: Das heißt, Sie besuchen Kirchen aus Gründen der Akustik und nicht aus religiösen Gründen?

Garbarek: Ich mag das Wort religiös nicht so sehr. Für mich ist das eine rein musikalische Überlegung. Der Kirchenraum bietet sich an für diese Art von Musik, sie wurde ursprünglich ja auch für diesen Raum gemacht. Manchen Hörern gibt die Kirche eine gewisse Spiritualität: das Gefühl von hoher Kunstfertigkeit, verbunden mit Architektur, Gemälden an den Wänden, all die Emotionen, die über Jahrhunderte in diesen Raum Eingang gefunden haben. Das gibt unseren Konzerten vielleicht noch eine zusätzliche Dimension.

ZEIT ONLINE: Das Hilliard-Ensemble singt biblische, liturgische Texte. Ist Officium ein musikalisches Gebet?

Garbarek: Die Musik sollte in sich eine Spiritualität haben – das gilt für jede Musik.



ZEIT ONLINE: Was meinen Sie mit Spiritualität?