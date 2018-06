Melodie: Robert Schumann (1810-1856), Sechs Gesänge op. 107 Nr. 6

Text: Gottfried Kinkel (1815-1882)

Wiegenlied 42





1. Strophe

Es ist so still geworden,

verrauscht des Abends Wehn,

nun hört man allerorten

der Engel Füße gehn.



2. Strophe

Rings in die Tiefe senket

sich Finsternis mit Macht;

wirf ab, Herz, was dich kränket

und was dir Bange macht!



3. Strophe

Nun stehn im Himmelskreise

die Stern in Majestät;

in gleichem, festem Gleise

der goldne Wagen geht.



4. Strophe

Und gleich den Sternen lenket

er deinen Weg durch Nacht;

wirf ab, Herz, was dich kränket

und was dir Bange macht!



