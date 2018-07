Musik: Franz Schubert (1797-1828), op. 105, Nr. 2 D 498

Text: Johann Gabriel Seidl (1804-1875)





Wiegenlied (45)



1. Strophe

Wie sich der Äuglein kindlicher Himmel,

schlummerbelastet, lässig verschließt!

Schließe sie einst so, lockt dich die Erde:

drinnen ist Himmel, außen ist Lust!

2. Strophe

Wie dir so schlafrot glühet die Wange!

Rosen aus Eden hauchten sie an:

Rosen die Wangen, Himmel die Augen,

heiterer Morgen, himmlischer Tag!



3. Strophe

Wie des Gelockes goldige Wallung

kühlet der Schläfe glühenden Saum.

Schön ist das Goldhaar, schöner der Kranz drauf:

träum du vom Lorbeer, bis er dir blüht.



4. Strophe

Liebliches Mündchen, Engel umwehn dich,

drinnen die Unschuld, drinnen die Lieb!

Wahre sie, Kindchen, wahre sie treulich!

Lippen sind Rosen, Lippen sind Glut.



5. Strophe

Wie dir ein Engel faltet die Händchen,

falte sie einst so, gehst du zur Ruh!

Schön sind die Träume, wenn man gebetet:

Und das Erwachen lohnt mit dem Traum.



Alle Folgen der Serie sowie weiteres Material zum Thema Musikerziehung sammeln wir auf dieser Seite .

"Wiegenlieder" ist ein Gemeinschaftsprojekt von SWR2, dem Carus-Verlag und ZEIT ONLINE.