Melodie und Text: Volksweise, um 1800 im Salzkammergut aufgeschrieben

1. Strophe

Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will.

Die Englein tun schön jubilieren,

bei dem Kripplein musizieren.

Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will.



2. Strophe

Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf.

Maria tut es niedersingen,

ihre große Lieb darbringen.

Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf.

