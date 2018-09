Wie würden die finsteren Bilder Neo Rauch s wohl klingen, wie die apokalyptischen, in grellen Wahnsinn stürzenden Farbstürme des ehemaligen Punkmusikers und Hamburger Hausbesetzers Daniel Richter ? Vielleicht wäre ihre musikalische Entsprechung gerade nicht die wagnerische Dunkelheit oder das zersplitternde Dröhnen eines Destruction Riffs des Metal-Helden Chuck Schuldiner . Vielleicht erinnert der Klang der Bilder an die schmerzhafte Schönheit des Picasso -Solos von Coleman Hawkins, an das weinende Altsaxofon von Ornette Coleman oder Peter Brötzmann in Lonely Woman , oder an die samtig-raue Stimme von Billie Holidays , wenn sie in Strange Fruit über die Opfer der Lynchjustiz singt.

Was bisher Synästhetikern wie Alexander Skrjabin, Olivier Messiaen oder Wassily Kandinsky vorbehalten war, könnten bald alle erfahren: den Sound der Farben und die Farbigkeit von Klängen. Ein Forscherteam unter Leitung des Chemieprofessors Ian Butler der McGill Universität in Montréal hat bei der Infrarot-Bestrahlung von Farbpigmenten festgestellt, dass einzelnen Farben aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung bestimmte Schallwellen zugeordnet werden können. Graham Bell, der Erfinder des Telefons, hatte 1880 die Methode der "photoakustischen Infrarot-Spektroskopie" entwickelt. Mit dieser Technik ist die Druckveränderung fester Stoffe nach Erwärmung durch UV- oder Infrarot-Bestrahlung in Schallwellen messbar.

Untersucht wurden dabei zwölf häufig verwendete Pigmente wie Kobalt-, Ultramarin-, Azur- und Preußischblau, das türkisfarbene Malachit, Chromoxidgrün, das blaugrüne Viridian, Cadmium-, Ocker- und Chromgelb, die dunklen Erdtöne des Eisenoxids und das von dem Renaissance-Maler Hans Holbein dem Jüngeren häufig verwendete Mars Orange. Das Infrarotspektrum der Farben konnte zwölf verschiedenen Klängen zugeordnet werden. Die Ergebnisse veröffentlichte das Forscherteam um Ian Butler in der Fachzeitschrift Spectrochimica im Dezember 2010.

Azurblau wurde in Silberminen aus dem Mineral Azurit gewonnen. Ockergelb, eine Eisenoxid-Verbindung, war beliebt in der mittelalterlichen Wandbemalung. Voraussetzung für die Auswahl der Pigmente war, dass sie auch heute noch erhältlich sind und von Künstlern verwendet werden. So spachtelt und vermalt Daniel Richter Mussini-Farben auf seinen Leinwänden, Ölfarben die nach alten Rezepturen aus anorganischen Pigmenten hergestellt werden, wie Vanadiumgelb, Indischgelb oder Kobaltviolett.

Preußisch-Blau war das erste synthetische anorganische Pigment. Zufällig hatte es der Berliner Maler und Farbenhersteller Heinrich Diesbach entdeckt, als er 1704 im Atelier des Alchimisten Johann Konrad Dippel auf der Suche nach einem roten Farbstoff war. Diese Farbe, auch Berliner Blau genannt, löste das lichtempfindliche Indigo und das teure Lapislazuli ab. Farbproben wurden an Ateliers in ganz Europa verschickt, bald verwendeten ganz unterschiedliche Maler das neue Pigment, wie etwa Antoine Watteau in Frankreich.