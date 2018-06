Inhalt Seite 1 — Heldengeschichten aus dem Wiener Wald Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Popmusik-Kritiker benutzen gerne den Begriff old school . Allerdings nicht im Sinn von "ganz die alte Schule". Gemeint ist eher etwas Gestriges – jedoch nicht automatisch mit pejorativem Unterton. Ist beispielsweise ein DJ old school , kommt er bei seiner Arbeit ohne den neuesten technischen Schickschnack aus. Da schwingt Achtung vor traditionellem Handwerk mit.

In diesem Sinne ist Christian Thielemann echt old school . Wenn der Dirigent mit den Wiener Philharmonikern Beethovens Sinfonien-Zyklus erarbeitet, wählt er nicht die allerneueste, quellenkritische Partitur-Ausgabe. Nein, er benutzt das Notenmaterial aus dem Archiv des österreichischen Traditionsorchesters. Weil er sich von der Vergangenheit inspirieren lassen möchte, von den Gedanken unzähliger bedeutender Maestri, die sich hier in Bleistifteintragungen wie in rein gedanklicher Form zwischen den Zeilen abgelagert haben. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen.

Dieser Zugang durch die historische Hintertür macht nicht nur die konservativen Hörer neugierig. Warum nicht mal wieder eine romantisierende Lesart nach all den historisch informierten, musikgeschichtlich korrekten, auf alten Instrumenten aus dem Geist seiner Zeitgenossen erspürten Beethoven-Deutungen? Warum nicht mal wieder eine Interpretation, die aus der Zukunft auf den Komponisten zurückschaut – und dabei all jene ästhetischen Umwälzungen mitdenkt, die Beethovens bahnbrechende Werke den nachfolgenden Generationen erst ermöglicht haben?

An vier Abenden hat Christian Thielemann das Panorama seiner Sicht auf die Sinfonien jetzt auch mit den Wienern in der Berliner Philharmonie aufgeblättert: Los ging’s am Mittwoch mit der Vierten und Fünften , tags darauf folgten Nr. 6 und 7. Das Wochenende wurde dann zum Kompakt-Seminar, mit den ersten drei Sinfonien am Samstagabend und den letzten beiden am Sonntagvormittag. Ein Parforceritt für alle beteiligten Künstler, gedanklich wie physisch.

Und für die Fans ein Fest. Bei Ticketpreisen von bis zu 130 Euro pro Einzelkarte ist die Philharmonie bei jedem Konzert bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Konzentrationswille der Zuhörer ist deutlich spürbar im Saal, die Ergriffenheit auch; manch einer tupft sich dezent eine Träne aus dem Augenwinkel.

Christian Thielemann, der gefeierte Wagner-Dirigent, erweist sich auch bei diesem Sinfonien-Zyklus als Musiktheatermann. Er ist eben kein strukturell denkender Analytiker, sondern ein Stimmungsmusiker, ein Meister der raffiniert angelegten Steigerungen. Und ein Genussmensch, der im prachtvoll sich aufspreizenden Tuttiklang schwelgt, der den Augenblick auskostet. Und der das scharf akzentuierte, gestische Spiel liebt. Dafür arbeitet er gerne mit Kontrasten, nimmt beispielsweise den Eröffnungssatz der Siebten sehr aggressiv, um dann das Allegretto umso inniger anschließen zu können.

Für Leichtigkeit, gar Humor ist bei diesem Beethoven kein Raum. Thielemann interessiert das Titanische, nicht das Tänzerische. Hier hat alles Gewicht, selbst in der Ersten und Zweiten Sinfoni e entdeckt der Dirigent bereits die revolutionäre Kraft, die heldische Attitüde der Eroica . Markant, nicht charmant setzt er die Akzente in der Achten . Eine interpretatorische Haltung, auf die man sich einlassen wollen muss. Die dann aber sehr authentisch wirkt.