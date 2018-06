Melodie: nach Franz Schuberts (1797-1828) Der Lindenbaum, aus der Winterreise D 911, 1827, in der Fassung Friedrich Silchers

Text: Wilhelm Müller (1794-1827)

1. Strophe

Am Brunnen vor dem Tore,

da steht ein Lindenbaum;

ich träumt in seinem Schatten

so manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

so manches liebe Wort;

es zog in Freud und Leide

zu ihm mich immer fort.



2. Strophe

Ich musst auch heute wandern

vorbei in tiefer Nacht,

da hab ich noch im Dunkeln

die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

hier findst du deine Ruh!



3. Strophe

Die kalten Winde bliesen

mir grad ins Angesicht;

der Hut flog mir vom Kopfe,

ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

entfernt von jenem Ort,

und immer hör ich’s rauschen:

Du fändest Ruhe dort.



