Da soll nochmal einer sagen, Hardcore-Sänger hätten keine Stimme. Geert van der Velde, früher Mitglied der stilbildenden amerikanischen Metalband Shai Hulud , singt jetzt sanft wie eine Zimtbauchmeise . Wer ihn heute zum ersten Mal hört, wird kaum glauben, dass er jahrelang brüllend musizierte . Nie wieder Stimmbandknötchen : Der Philosophiestudent Geert machte sich 2006 auf zu neuen Ufern, schrieb Liebeslieder für seine Freundin und gründete schließlich The Black Atlantic . Im Jahr 2009 erschien das Debütalbum Reverence for Fallen Trees.

Vom niederländischen Groningen aus bereiste die Gruppe die europäischen Popfestivals und begleitete Bands wie Woven Hand oder The Tallest Man On Earth auf Tour. Während des Berlin Festivals im vergangenen Jahr traten The Black Atlantic in einem plüschigen Varieté auf und hinterließen großen Eindruck. Jung, ruhig und schüchtern standen sie auf der Bühne und zeigten, dass ihrem choralen Folkpop nicht mehr viel fehlt, um es mit The Fleet Foxes oder Bon Iver aufnehmen zu können.

Gerade setzen sie ihre Tour durch die USA und China fort. Nebenher versuchen sie ihr zweites Album fertig zu machen. Wir treffen The Black Atlantic vor dem Konzert im Berliner Schokoladen. Heute ist Premiere: Der Schlagzeuger wird das Lied Dandelion am Klavier begleiten.

Rekorder an!