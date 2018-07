ZEIT ONLINE: Herr Flade, wo spielt sich das Musikvideo heute ab?



Uwe Flade: Zu 80 Prozent im Internet, zu 20 Prozent im Fernsehen. Das meine ich ganz wertungsfrei. Ich bin selbst zehn Stunden am Tag im Netz und schaue mir auch viele Videos da an. Aber ein bisschen schade ist es schon, denn im Fernsehen, auf einem großen Bildschirm mit einer ordentlichen Anlage, sieht das natürlich viel besser aus.



ZEIT ONLINE: In Köln läuft gerade die Retrospektive The Art of Pop Video . Was macht das Musikvideo denn jetzt im Museum?

Flade: Einige Videos gehören ins Museum, weil sie so gut sind. Nicht, weil sie Vergangenheit sind. Die Energie eines guten Musikvideos zum perfekten Song muss Videokunst erst mal erreichen.

ZEIT ONLINE: Im Sommer wird MTV 30 Jahre alt . Können Sie die jüngere Geschichte des Musikvideos in stilistischen Perioden zusammenfassen?

Flade: Vor ein paar Jahren wurden verstärkt Geschichten erzählt. Dann wurde es sehr spielerisch, dann wurde es handgemacht, jetzt ist es eine Mischung von allem. Das ändert sich alle paar Monate, wenn nicht sogar jeden Monat. Es gab es von Anfang an eine große Bandbreite von der Performance bis zur Videokunst.

ZEIT ONLINE: Wer leistet sich heute noch ambitionierte Musikvideos?

Flade: Künstler, denen es wichtig ist, ein großes Bild abzugeben. Bands, die in der Wüste drehen wollen. Das ist prinzipiell teuer, denn man muss ja alle dorthin bringen. Es gibt sehr bekannte Künstler, die viel verkaufen, denen Visuelles aber unwichtig ist. Durch ein gutes Video verkaufen sie auch nicht mehr Platten als ohne. Aber einige Künstler geben sehr viel Geld für ihre Videos aus. Während alle vom Untergang reden, beleben sie das Genre. Und sie positionieren sich damit in einer Nische.

ZEIT ONLINE: Welche Künstler begeistern Sie mit ihrer Bildsprache?

Flade: Mit der Musik von Lady Gaga oder Kanye West kann ich gar nichts anfangen, aber ihre Videos schaue ich mir von vorn bis hinten an. Den Effekt gibt es öfter. Sogar bei Rihanna. Mit meiner Frau habe ich gestern das Video von Rihanna und Justin Timberlake angeschaut. Es ist gar nicht so super. Aber so gut geleuchtet und ausgestattet, ich musste es zu Ende sehen.

ZEIT ONLINE: Ist das Musikvideo als einstiger Werbefilm heute selbst zu einem Produkt geworden, das sich verkaufen lässt? Zum Beispiel als Handydownload?

Flade: Ich glaube nicht, dass man es verkaufen kann. Es ist als Werbemittel geboren worden. Auf DVD gibt es die gesammelten Videos von Michel Gondry oder Spike Jonze, den Koryphäen auf dem Gebiet, die hab ich mir gekauft, denn das sind wirklich Kunstwerke. Aber generell wird man für ein Musikvideo kein Geld ausgeben, weil es schon bezahlt wurde, nämlich von der Plattenindustrie und vom Künstler.