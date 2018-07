Inhalt Seite 1 — Wie lange dauert ein Flug nach Baku? Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Fariz Gasimli platzt beinahe vor Freude. Eigentlich sollte er jetzt, während der Winner's Press Conference den Siegern Ell und Nikki eine Frage stellen. Stattdessen schreit der Präsident des Eurovision-Fanclubs OGAE Aserbaidschan seinen Jubel ins Pressezentrum des Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Es ist kurz vor halb zwei in der Nacht, vor gut einer Stunde hat Gasimlis Heimatland den Wettbewerb gewonnen. "Ihr habt Aserbaidschan stolz gemacht", ruft der Mann mit der aserbaidschanischen Fahne an der Kosakenmütze dem Gewinnerpaar entgegen.

In den Gesichtern anderer Eurovision-Fans ist zu dieser Stunde eine gewisse Ratlosigkeit zu lesen. Echte Begeisterung über den Sieg des noch jungen Grand-Prix-Landes, das 2008 erstmals zum Wettbewerb gestoßen war, will nicht aufkommen. Auch im Club Quartier Bohème in der Düsseldorfer Altstadt, der in diesen Tagen zum offiziellen Euroclub umgewidmet ist, herrscht später kaum Jubel, als der DJ Running Scared auflegt.

Der Sieg der gefällig dahinplätschernden Pop-Ballade kam dann doch etwas überraschend. Andere Titel lagen bei den Buchmachern lange vorn und bekamen doch am entscheidenden Samstagabend wenig Punkte. Auch in der Halle war die Stimmung deutlich besser, während andere Lieder spielten, etwa als das verrückte Zwillingspaar Jedward aus Irland auftrat und natürlich, als Lena dran war.

Selbst die Gewinner wirken nach der dreistündigen Show überwältigt. Mit dem Sieg haben auch sie nicht ganz gerechnet. "Das ist ein großartiges Gefühl, ein Traum ist wahr geworden", sagt der 21-jährige Sänger Eldar Qasimov in der Nacht und ringt um Worte: "Ich liebe euch alle". Das Geheimnis des Erfolgs? "Wenn du deine Seele und Liebe in dein Lied legst, werden die Leute es lieben."

"Naja", lautet dagegen das Urteil so manchen Eurovision-Anhängers. "Es ist ein angenehmes Lied, aber richtig stark ist es nicht", sagt etwa Steve aus Großbritannien. "Das wird kein Hit", behauptet er – und damit steht er nicht allein. Dieser Satz ist in der Nacht noch ab und an zu hören. Dabei erwägen die Interpreten bereits, Versionen des Songs in anderen Sprachen aufzunehmen, etwa in Französisch, Spanisch und Deutsch. Letzteres spricht Eldar, der in Deutschland Gesang studierte, fließend.

Eine andere Fangruppe eröffnet derweil wieder die Diskussion über die vielfach erörterte Nachbarschaftshilfe. Schließlich erhielt der Siegertitel nur von drei Ländern die Höchstwertung Douze Points : vom Nachbarn Russland und der befreundeten Türkei, aber auch – interessanterweise – Malta. Mehrfach gab es auch zehn Punkte, etwa aus Moldau und Kroatien. Die zehn Punkte aus San Marino straften zudem alle Debatten um Regionalvoting Lügen. Mit Punkten der Nachbarn allein lässt sich der Eurovision Song Contest eben nicht gewinnen.