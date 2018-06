Nico Muhly ist genervt. Schon die Einstiegsfrage findet er gar nicht gut: "Wie fühlt es sich an, der Hottest Young Composer Around zu sein?" Den heißesten jungen Komponisten unserer Zeit hat die Chicago Tribune den 30-Jährigen genannt, beim englischen Daily Telegraph war er gar der heißeste Komponist des Planeten. "Es ist furchtbar", sagt Muhly, "ich weiß gar nicht, was der Sinn solcher Statements sein soll. Es ist Unsinn und Zeitverschwendung." Und bringt ganz gut Kompositionsaufträge, oder? "Der Hype und die Arbeit sind komplett verschiedene Sachen. Der Hype ist nichts für mich, der ist für den Hallraum der Presse und der Blogger. Ich habe damit nichts zu tun." Gut, ja, ist angekommen. "Die Arbeit ist das Einzige, das ich wirklich kontrollieren kann. Also ist es in Ordnung, in Arbeit zu ersticken. Ich lese keine Blogs oder Medien oder irgendwas, weil mich das nur wahnsinnig macht."

Wahnsinnig viel schreiben Presse und Blogger über Muhly, und sie überschlagen sich in Superlativen. Viele haben mit der Jugend, noch mehr mit der Hipness des 1981 im idyllischen US-Staat Vermont geborenen Musikgrenzgängers zu tun. Zu wenige mit der Art, wie er Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen aufsaugt und verarbeitet, ein exaltierter Zappelphilipp, der aus allem, was er sieht, liest, hört, erlebt Musik macht.

Muhly sang als Knabe im Kirchenchor, spielte mit zehn Jahren Klavier. Er erwarb aber erst mal einen Abschluss in englischer Literatur, bevor er 2004 seinen Master an der renommierten New Yorker Juilliard School of Music bekam. Ins Geschäft fand er schnell. Er komponierte Filmmusik, unter anderem zum Psychothriller Joshua und zur Bernhard-Schlink-Verfilmung Der Vorleser , Auftragswerke für Chöre und bald für große US-Ensembles wie American Symphony Orchestra, New York Philharmonic und Chicago Symphony.

Den Hipness-Faktor beförderten Arrangements für Björk , Antony and the Johnsons und Bonnie "Prince" Billy . "Pop passiert so schnell im Vergleich zu klassischer Musik", sagt Muhly. "Ich finde, die Arbeit in nichtklassischen Medien wirkt sich sehr befruchtend aus, wenn ich wieder klassisch arbeite, und umgekehrt."

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Muhly für den Minimal-Music-Veteranen Philipp Glass . An repetitiven Strukturen als Gliederung hält Muhly noch fest, aber sein interdisziplinär-hyperkreatives Hirn wirft zu viele Ideen aus, um sich zu beschränken. Auch den Bezug auf klassische und vor allem barocke Strukturen hat er mit Glass gemein. Muhlys Kompositionen sind auf clevere Art komplex. Auch was oberflächlich skizzenhaft klingt, wirkt beim zweiten Hinhören durchdacht; Atmosphären entstehen aus Strukturen.



Auf krasse Dissonanzen verzichtet er weitgehend, seine Musik ist nicht abschreckend. "Zugänglich gegen unzugänglich, das ist eine Frontstellung aus den Stilkriegen der Fünfziger. Sie hat sich in den Achtzigern aufgelöst, meinem Geburtsjahrzehnt. Ich schreibe die Musik, die ich gern höre und die am besten reflektiert, wer ich als Musiker und als Person bin."

"Stil kann man nie planen", sagt Muhly, "wenn du deinen Stil geplant hast, ist es schon zu spät. Bei mir geht es eher darum, herauszufinden, was die Musik tun soll, was der Antrieb dahinter ist, und einen Fahrplan zu entwickeln, dann füllen sich die Noten quasi von selbst ein."