Mit der Firma, die ihr Vater führte, wollte Renate Matthei Anfang der achtziger Jahre nichts zu tun haben: Zu dröge war ihr das, was der Merseburger Verlag da tat – dabei handelt es sich um den wohl ältesten Kirchenmusikverlag Deutschlands, 1837 gegründet. Aber Renate Matthei langweilte sich im Musikunterricht und brach nach dem BWL-Studium ein Volontariat in einer Musikalienhandlung ab. Stattdessen wurde sie Wirtschaftspädagogin und beteiligte sich an einer Exportfirma für Informations- und Leitsysteme.

Als Renate Matthei auf einer Messe am Verlagsstand aushalf, blickte sie die Regale entlang: Komponisten neben Komponisten – weit und breit keine Komponistin. In einem just erschienenen Kalender mit biografischen Daten: keine Frau. Das kann doch nicht sein, dachte sich Renate Matthei: "Wo sind denn diese Komponistinnen?"

Also ging sie auf die Suche. Google gab es 1986 noch nicht, und auch analog waren Komponistinnen nicht so recht vernetzt. Ausgangspunkt war deshalb ein Nachschlagewerk vom Verband Deutscher Komponisten , "ein dicker grüner Wälzer", so Matthei, in dem auch Komponistinnen verzeichnet waren.

Musikverlag Furore Jubiläumsprogramm Der Furore-Verlag feiert sein 25-jähriges Bestehen das ganze Jahr über mit 25 Konzerten. Das komplette Programm steht hier. ZEIT ONLINE stellt zwölf Komponistinnen aus dem Programm stellvertretend vor.

1986 mündete die Suche im Musikverlag Furore , der bis heute ausschließlich Noten von sowie Bücher von und über Komponistinnen herausgibt. Auf der Frankfurter Buchmesse trat er erstmals in Erscheinung. "Die Gründung des Furore Verlages", sagt Renate Matthei, "war, glaube ich, die Sensation an sich. Da meint jemand allen Ernstes, Frauen könnten komponieren. Und Geld will man auch noch damit verdienen. Vor 25 Jahren haben viele Kollegen gedacht: 'Die packt ganz schnell wieder ein, das kann ja gar nicht sein, dass Frauen komponieren können.'"

Sie hat nicht wieder eingepackt; in diesem Jahr feiert Furore sein 25-jähriges Bestehen, mit einem Schwerpunkt im September. Der Anfang allerdings war mühsam. Matthei merkte: "Das Vorurteil 'Frauen können nicht komponieren' steckte in den Köpfen der deutschen Musikwelt". Und nicht nur der deutschen: "Die Nichtbeachtung von Komponistinnen ist kein deutsches Problem, sondern ein weltweites."

1200 Werke von mehr als 150 musikschaffenden Frauen aus Europa, Amerika, Asien und Australien hat Furore bislang verlegt. Die ältesten Kompositionen stammen aus dem 16. Jahrhundert. Der wohl erfolgreichste Name im Repertoire ist der Fanny Hensels, der Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy . Furore hat rund 150 Werke der bedeutendsten Komponistin der deutschen Romantik erstmals veröffentlicht und viel zu ihrer Entdeckung beigetragen.

Den Klavierzyklus Das Jahr gab Furore zweimal heraus, als moderne Notenedition und als vierfarbiges Faksimile, das dem Verlag einen seiner vier Deutschen Musikverlagspreise "Best Edition" einbrachte. Das American Symphony Orchestra führte Hensels Oratorium nach Bildern der Bibel kürzlich in der New Yorker Carnegie Hall auf.