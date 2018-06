Die amerikanische Rockband R.E.M hat auf ihrer Website ihre Auflösung bekannt gegeben.



"Ich hoffe, dass unsere Fans verstehen, dass dies keine einfache Entscheidung war", sagte der Sänger Michael Stipe. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Wir gehen fort mit einem tiefen Gefühl von Dankbarkeit, von Endgültigkeit und mit Erstaunen über all das, was wir erreicht haben. An jeden, der jemals von unserer Musik berührt wurde, unser tiefster Dank fürs Zuhören."

"Es gibt keine Missklänge, kein Zerwürfnis, keine Anwälte, die sich streiten. Wir haben diese Entscheidung zusammen getroffen, freundschaftlich und im besten Interesse für jeden von uns. Es ist einfach der richtige Zeitpunkt", hieß es weiter.



Die Band aus dem US-Bundesstaat Georgia mit Stipe, dem Bassisten Mike Mills und dem Gitarristen Peter Buck war durch Hits wie Losing My Religion, Everybody Hurts, Imitation Of Life und Man on the Moon berühmt geworden. Insgesamt spielte die Band mehr als 30 Jahre zusammen und gehörte zu den erfolgreichsten amerikanischen Gruppen.



Die Musiker hatten sich 1980 als College-Band zusammengeschlossen und nahmen im Laufe ihrer Karriere mehrere Grammys und MTV-Music-Awards entgegen. 2007 wurden sie in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen. Im März 2011 erschien ihr letztes und fünfzehntes Album Collapse Into Now.